美元指數止跌 新台幣早盤回貶至31.37元

▲美元指數止跌反彈，新台幣兌美元今（5）日早盤回貶至31.37元。（圖／記者顏真真攝）

[NOWnews今日新聞] 美元指數終止連9跌，一度重返99，目前在99上下震盪，新台幣兌美元今（5）日早盤開貶來到31.37元，貶值3.2分，目前在31.35元盤整。

雖然美元指數反彈，不過，市場仍普遍預期美國聯準會（Fed）12月仍會降息，並關注會後對未來政策路徑的訊號。

在美元指數止跌反彈之下，亞洲主要貨幣日圓兌美元早盤一度貶至155.22，目前又回升至154.96，韓元兌美元偏升來到1474.8，而離岸人民幣兌美元也從7.0717回升至7.0671。

至於新台幣兌美元今日早盤以31.37元、貶值3.2分開出，不過，由於市場預期美國仍會降息，加上台股走揚，新台幣未進一步貶值，目前在31.35元盤整。

