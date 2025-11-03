美元指數走強逼近100大關 台幣貶破30.8元關卡 探半年低點
美元指數走強，逼近100大關，牽動主要亞幣，新台幣兌美元匯率昨（3）日貶破30.8元關卡，收30.838元，貶值8.9分，為半年來低點，總成交金額18.105億美元。
彭博資訊示警，為了避免被美國貼上「匯率操縱國」的標籤，台灣央行接下來干預匯市的空間相當有限，恐導致新台幣匯率再次陷入5月般劇烈波動的狀況，當時新台幣單日飆升幅度創1980年代以來最大，令台灣出口商與保險公司措手不及。
根據彭博資訊計算，今年上半年的大規模匯市干預措施，使得央行下半年的外匯調節緩衝空間僅剩45億美元。這個數據是依據美國財政部的準則推算：12個月內干預匯市的淨買匯金額不得超過GDP的2%。
澳盛銀行亞洲研究主管吳坤（音譯）指出：「台灣央行必須更有選擇性地決定何時進場以及干預規模，以平抑匯率波動。這可能導致今年底前新台幣波動可能更為劇烈。」
匯銀主管則認為，新台幣短線仍以區間震盪、偏弱整理為主，需留意出口商拋匯力道是否擴大，近期不排除回測31元整數關卡。
聯準會主席鮑爾近期釋出鷹派談話，使市場對12月降息預期降溫。
根據央行統計，美元指數昨日上升0.18%，亞幣多數走貶，其中新台幣貶0.29%，居最弱亞幣；韓元貶0.18%、新加坡幣跌0.1%、人民幣跌0.05%，僅日圓升值0.13%。
更多udn報導
道奇MVP大嫂團合照超吸睛 真美子披大谷17號戰袍
黃仁勳「炸雞局」幕後推手是她 策畫逾月、選店藏巧思
浴室皂垢怎清？她分享「清潔神器」不傷手超實用
開撕粿粿後首現身！范姜彥豐暴瘦11公斤 揭爆料原因
其他人也在看
連3黑！新台幣收30.838元 寫半年新低
聯準會（Fed）年底降息恐生變，美元指數續強、逼近100大關，亞幣普遍走軟，加上外資熱錢匯出，新台幣兌美元匯率週一貶破30.8元關卡，收30.838元、貶值8.9分，匯價連4黑且創下半年新低，成交量18.105億美元。台股今日開高走低，盤中一度翻黑，不過台積電尾盤翻紅，帶動大盤指數最後上漲101.2自由時報 ・ 13 小時前
台中太平山區「民眾私養6山豬」！ 農業局曝檢驗結果「增列高風險豬場」
台中梧棲養豬場日前爆發非洲豬瘟，有民眾先前向台中市府通報，太平山區有人家私自圈養6頭山豬。對此，台中農業局今（2）日說，經中興大學初篩實驗室檢驗，非洲豬瘟病毒檢驗皆為陰性。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
非洲豬瘟「清零階段」防疫3措施啟動 台中市設電圍籬阻絕野生動物吃廚餘
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台中報導台中爆發非洲豬瘟疫情並未出現外擴跡象，前線指揮官杜文珍今（2）日表示，目前除台中案例場，全國未再發現其他非洲豬瘟案例...FTNN新聞網 ・ 1 天前
中工：寶佳禿鷹掠奪取逾1成股權 引發公司治理疑慮
（中央社記者何秀玲台北2025年11月3日電）中工(2515)近6個交易日股價強漲4成，引發關注。中工今天表示，公司收到堡新投資內部人申報資料，根據申報資料內容，堡新投資對中工持股逾10%，且經查堡新投資負責人與大華建設負責人為同一人，而大華建設為寶佳集團旗下公司。中工質疑，寶佳以「禿鷹掠奪方式」短時間大量取得股權，恐引發公司治理疑慮。對此，中央社記者今天致電寶佳建設，未獲回應。中工今天發出聲明表示，因政治事件，在京華城司法訴訟案正在法院審理之際，造成外部勢力及有心人士覬覦公司經營權，影響中工長期發展策略與經營自主，對此，中工保留相關法律權益。中工表示，堅守誠信治理、資訊透明與永續經營信念，面對市場劇烈變化，將依法採取必要行動，勢必捍衛公司治理與維護全體利害關係人的權益。中工指出，公司目前營運一切正常，並將即時向利害關係人提供相關資訊。中工10月23日公告，處分陶朱隱園包括房地1戶、車位4個，合計總交易金額新台幣12億元售出，中工預計處分利益約1.18億元。消息激勵下，中工價量齊揚，以10月23日收盤價11.15元計算，至今6個交易日，今天收在15.65元，累計上漲40.3%。中央社財經 ・ 12 小時前
倒數計時！「3類人」無法使用LINE 這幾款iPhone遭淘汰
隨著科技快速發展、資訊傳遞越來越便捷，手機與LINE早已成為現代人生活中不可或缺的工具。根據統計，全台LINE用戶已超過2200萬人。不過，LINE官方近日公告，自11月4日起將停止支援LINE應用程式13.20.0以下版本，這代表部分舊型手機、作業系統版本過低的使用者，以及Apple Watch版本過舊的用戶，將無法再使用LINE的訊息與通話功能。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
日本石垣島祭市長高喊「台灣有事、日本有事」 募88萬日圓助花蓮
日本沖繩石垣市年度盛典「石垣島祭」2日、3日登場，市長中山義隆宣布市民為援助花蓮光復鄉災後重建，募得88萬日圓（約新台幣17萬元）善款，並在活動中高喊「台灣有事、日本有事！」適逢蘇澳與石垣締盟30周年，蘇澳鎮長李明哲率33人訪團跨海參與，手持青天白日滿地紅國旗，列為「首團貴賓」進場，象徵台日情誼深厚。中時新聞網 ・ 8 小時前
打造多元供應 拓凱擬擴建越南廠
碳纖維複合材料廠拓凱保守看待第四季營運，預估今年營收以美元計價成長，以新台幣計價則持平。因應地緣政治分險，拓凱計畫擴建越南二期新廠，打算導入飛機座椅椅背生產，全案最快明年送交董事會討論。工商時報 ・ 3 小時前
主要運價指數出現分歧 亞洲至歐洲航線本月起迎接新一波調漲
據英國航運相關網站表示，全球主要貨櫃運價指數在十一月綜合運價上調（GRI）生效前出現明顯分歧。上海出口貨櫃運價指數（SCFI）近日與德魯里（Drewry）、Xeneta及Freightos等機構公布的指數差異明顯，尤其在地中海航線表現尤為突出。SCFI顯示，上海至地中海基本港航線本週即期運價週增十二％，達每四十呎貨櫃三千九百六十六美元；而上海至北歐基本港航線則上漲八％，報每四十呎貨櫃二千六百九十八美元。兩航線間價差達一千三百美元，約高出五成，顯示SCFI明顯偏高。相較之下，德魯里世界貨櫃運價指數（WCI）上海至鹿特丹航線上週上漲三％，至每四十呎貨櫃一千七百九十五美元；上海至義大利熱那亞航線上漲五％，至一千九百五十五美元，價差僅兩百美元。Xeneta旗下XSI指數顯示，遠東 ...台灣新生報 ・ 11 小時前
大學輸給企業了？ Palantir直招高中畢業生：菁英制度死了！ 實戰比文憑重要
數據分析巨頭 Palantir(PLTR-US) 正以一場顛覆性實驗，向傳統大學教育提出直接挑戰。這家以服務美國軍方、情報機構及商業客戶聞名的科技公司，近期推出「菁英獎學金鉅亨網 ・ 21 小時前
貴金屬價狂飆 馬年生肖幣創高
黃金價格飆高，加上AI商機需求，貴金屬價格也水漲船高，台銀委託中央造幣廠設計發行生肖幣，馬年每枚售價2460元，已經連續兩年調漲，再創新高價，較蛇年漲近12％。台銀金市分析報告顯示，金價若能突破月線每盎司約4086美元，就有機會挑戰重回4200美元關卡。中時新聞網 ・ 3 小時前
股市高檔震盪機會就越多 這檔動態調配防禦兼攻擊！
近期股市頻創高，盤面震盪加劇時刻也增多，AI產業的快速發展，是推動美股多頭的重要動力。國泰投信指出，美國股債在第四季具備三大利多，包括企業獲利持續成長、AI題材推動科技股表現，以及聯準會重啟降息循環，有望為股債市場注入動能。不過，美國總統川普上任後，政策與地緣政治不確定性成為常態，建議投資人可透過美國股債平衡型基金，如國泰美國多重收益平衡基金，動態調整配置狀態，在多變環境中兼顧攻守，掌握長期投資契機。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
台股神龍擺尾 國家隊撐腰…法人喊上攻29,500點之上
台股昨（3）日大洗三溫暖，早盤大漲261點，隨後翻黑，市場以為將出現連三根黑K之際，八大行庫等國家隊尾盤進場拉抬台積電，...聯合新聞網 ・ 41 分鐘前
台中太平山區驚見「私養山豬」 農業局曝6豬檢驗結果
即時中心／廖予瑄報導台中梧棲爆發非洲豬瘟案例，導致全台經營養豬場的業者人心惶惶。台中市政府農業局接獲通報，台中市太平山區有民眾私養6頭山豬，因此也立即在今（2）日凌晨前往現場採檢，幸好經檢驗後，非洲豬瘟病毒檢驗為陰性；目前已將該豬場增列為高風險豬場，農業局將每日派員到現場訪查。民視 ・ 1 天前
川普禁輝達新晶片出口 衝擊代工廠股價
美國總統川普指出，輝達目前最新款Blackwell晶片出貨恐仍祭出限制，業界解讀，美國政府對中國高效能運算（ＨＰＣ）晶片...聯合新聞網 ・ 45 分鐘前
臺銀：三因素牽動金價
隨著中國大陸自11月1日實施新的黃金稅收政策，全球金市震盪加劇，金價短線承壓，台灣市場投資者持續觀望。臺銀最新周報顯示，...聯合新聞網 ・ 45 分鐘前
美連鎖甜甜圈店傳財務危機！負債4.3億聲請破產
美連鎖甜甜圈店傳財務危機！負債4.3億聲請破產EBC東森新聞 ・ 1 天前
美債出運 投資人認錯搶買…表現五年來最佳
儘管川普重返美國總統大位以來美國在全球債市的強勢地位不斷遭到質疑，30兆美元的美債市場在投資人持續敲進帶動下，今年仍可望...聯合新聞網 ・ 52 分鐘前
美經濟「未爆彈」曝光！聯準會鮑爾警告 最害怕就業災難
美國經濟出現分裂警訊，低收入者與年輕人族群面臨越來越沉重的壓力，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）警告，強勁的經濟成長掩蓋基層脆弱，密切關注企業停止招聘甚至裁員的消息。與此同時，連鎖餐飲品牌Chipotle也提出相同看法，低收入與年輕族群顯著縮減消費。中時財經即時 ・ 1 小時前
〈美股盤後〉亞馬遜創歷史新高 四大指數僅道瓊收黑
美股日光節約時間結束，美股主指在 11 月的第一個交易日漲跌互現，道瓊收跌 226 點，輝達等大型科技股再次領漲，亞馬遜創歷史新高，標普 500、那斯達克與費城半導體指數續收紅。鉅亨網 ・ 1 小時前
盤前／AI伺服器大建置 帶旺台檔6強
美系四大雲端服務供應商（CSP）—微軟（Microsoft）、Meta、Alphabet（Google）與亞馬遜（Amazon）—再度大幅上修2025至2026年AI相關資本支出，帶動全球伺服器與運算設備需求進入新一輪高增長期，國泰期貨最新產業報告指出，台系供應鏈包括鴻海（2317）、技嘉（2376）、廣達（2382）、緯穎（6669）、嘉澤（3533）與神達（3706）等同步受惠。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前