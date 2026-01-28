美元指數 創近年單日最大跌幅

美國總統川普27日為淡化美元走弱影響，稱近期貶值「並不令人擔心」，相關言論引發市場劇烈反應，美元指數創下近年來最大單日跌幅。分析指出，華府對弱勢美元的包容態度被視為政策訊號，加深投資人對美元可能進入長期下行的疑慮。

對於美元近期走勢，川普稱美元「表現很好」。當天美元隨即遭遇去年關稅政策推出以來最劇烈的單日跌幅，ICE美元指數跌幅最高達1.5％，跌至2022年初以來最低水準。美元走弱同時推動歐元、英鎊升至5年來高點，日圓上探152區間，黃金價格則突破每盎司5250美元。新台幣28日盤中一度升破31.3元，終場大升1.5角，以31.32元作收，為近1個半月最高價。新台幣單日升幅0.48％，仍輸給日圓1.36％、韓元1.33％及新加坡幣0.64％，在主要亞幣排第4。

「我可以讓它像溜溜球一樣漲跌，」川普還說，「看看中國和日本，我以前曾拼命地對抗他們，因為他們總是想讓貨幣貶值，我們很難與其競爭。不過，他們總是想要我們的美元。」

美元貶值對消費者有直接影響。一方面，美元走弱會推高進口成本，增加通膨壓力，並削弱美國資產對海外投資人的吸引力；另一方面，弱勢美元有助提升出口競爭力。川普也表示，美元近期的走勢有利美國企業，如同日本政府總是希望日圓貶值加強出口，他希望美元也找到其平衡點。

提出「美元微笑理論」的分析師任永力（Stephen Jen）指出，川普對美元的態度象徵新一輪結構性下跌的開端，華府顯然有意維持有利於出口的匯率水準，而非維持強勢貨幣。他警告，市場長期習慣美元走強與美國經濟同步擴張，對經濟強勁但美元轉弱的情境預備不足。