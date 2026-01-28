美元指數 創近年單日最大跌幅
美國總統川普27日為淡化美元走弱影響，稱近期貶值「並不令人擔心」，相關言論引發市場劇烈反應，美元指數創下近年來最大單日跌幅。分析指出，華府對弱勢美元的包容態度被視為政策訊號，加深投資人對美元可能進入長期下行的疑慮。
對於美元近期走勢，川普稱美元「表現很好」。當天美元隨即遭遇去年關稅政策推出以來最劇烈的單日跌幅，ICE美元指數跌幅最高達1.5％，跌至2022年初以來最低水準。美元走弱同時推動歐元、英鎊升至5年來高點，日圓上探152區間，黃金價格則突破每盎司5250美元。新台幣28日盤中一度升破31.3元，終場大升1.5角，以31.32元作收，為近1個半月最高價。新台幣單日升幅0.48％，仍輸給日圓1.36％、韓元1.33％及新加坡幣0.64％，在主要亞幣排第4。
「我可以讓它像溜溜球一樣漲跌，」川普還說，「看看中國和日本，我以前曾拼命地對抗他們，因為他們總是想讓貨幣貶值，我們很難與其競爭。不過，他們總是想要我們的美元。」
美元貶值對消費者有直接影響。一方面，美元走弱會推高進口成本，增加通膨壓力，並削弱美國資產對海外投資人的吸引力；另一方面，弱勢美元有助提升出口競爭力。川普也表示，美元近期的走勢有利美國企業，如同日本政府總是希望日圓貶值加強出口，他希望美元也找到其平衡點。
提出「美元微笑理論」的分析師任永力（Stephen Jen）指出，川普對美元的態度象徵新一輪結構性下跌的開端，華府顯然有意維持有利於出口的匯率水準，而非維持強勢貨幣。他警告，市場長期習慣美元走強與美國經濟同步擴張，對經濟強勁但美元轉弱的情境預備不足。
《金融》FED沒調利率 推動美元反彈
日本央行(BOJ)公布12月會議紀錄顯示決策者一致認為有必要繼續提高利率，部分委員則強調日圓疲軟對潛在通貨膨脹及下次加息時機的影響，突顯即使去年12月決定上調政策利率至0.75%的三十年高位後，政策委員會仍準備繼續推高仍處低位的借貸成本，激勵日圓進一步上漲，美元兌日圓跌至152.15低點。 隨著曾在十年前參與東京市場干預行動的前BOJ官員竹內惇透露，有美國參與的協調策略已經幫助阻止日圓一面倒下滑，日本可能暫時不會進行官方干預，限制日圓走升，並據美國財政部長貝森特稱，美國奉行強勢美元政策，否認正在干預外匯市場以支撐日圓，而且FED如預期維持利率不變，並認為通貨膨脹仍偏高及經濟增長穩健
《各報要聞》川普一句話…美元「貶」本加厲 匯市大地震
美國總統川普28日一句美元貶值「很棒」，讓全球匯市大地震，美元指數急跌1.5下探95.5，重摔至近四年低點，帶動亞幣齊揚，日圓強彈至152價位來到三個月高點，人民幣中間價也罕見調升103基本點，升幅創八個月最大。美元跳水也激勵金價持續突破新高，28日飛越5,300美元大關。 拿索銀行（Bank of Nassau）首席經濟學家Win Thi表示：「川普內閣中不少人希望美元走軟，好讓出口更具競爭力。他們承擔權衡計算過的風險，在事情失控前，貨幣疲軟可能不是壞事。」高盛指出，紐約聯準銀行罕見做日圓匯率詢價，此訊號意味美國政府對匯率水位的關注高於過去幾年，這恐怕是美元新一輪貶值的起點。提出「美元微笑理論」的前摩根士丹利外匯策略師Stephen Jen警告，川普政府正尋求對美國出口商有利的匯率水平，代表美元將開啟貶值新週期，市場卻毫無準備。 川普台灣時間28日凌晨在愛荷華州被問到是否擔心美元貶太多，他回應：「不，我認為很棒。看看我們在做的生意，美元表現得非常出色。看看中國或日本，我以前常拚命和他們對抗，因為他們總想讓貨幣貶值，他們一貶值，我們很難與之競爭。」
中間價上調，人民幣趁勢衝高挺進34個月高點，CNH進逼6.93關口
美國總統川普對美元走弱輕描淡寫，稱「沒關係」後，市場迅速放大對「弱勢美元」政策取向的押注，美元指數27日重摔至四年新低的同時，中間價急速上調，在岸人民幣(CNY)與離岸人民幣(CNH)週三早盤齊步走強，同創34個月新高。CNH一度逼近6.93關口。 市場人士指出，這波走勢的核心不僅是美元自身的「信心折價」，也包含兩條同步發酵的鏈條，一是聯準會(Fed)會議前夕，市場對利率路徑與獨立性議題更敏感，美元更容易被政策不確定性放大波動；二是日圓在「可能出手穩匯」的猜測下偏強，促使套息交易降槓桿，資金回流亞洲貨幣資產，人民幣在此環境下更容易被推升。 交易員認為短線焦點落在Fed訊息是否加深美元弱勢預期，以及中國是否持續以偏強中間價「溫和放行」人民幣升值；不過，考量人民幣仍需在2%波幅框架內維持秩序波動，且主管機關過往多強調「有管理的彈性」，若升勢過快、觸發出口端與結匯節奏的壓力，後續不排除透過更貼近市場預期的中間價與流動性工具，為升值節奏降溫。中間價報6.9755，為自2023年5月17日(6.9748)以來最高，繼上日下調15個基點或0.02%後，急速上調103個基點或0.
兩大因素助攻 新台幣早盤狂漲1.78角挺進31.2元價位
台股驚驚漲，新台幣終於跟上腳步，連續兩天展現凌厲升勢，今天開盤後一度狂漲1.78角，衝上31.292元，隨後美元買盤進場，如今匯價於31.3元附近波動。美股科技股上漲，台指期夜盤收歷史新高，激勵台股今天持續登高，早盤加權指數達32706.72點，再創歷史新高，漲近400點。新台幣兌美元今天以31.42元開盤後，匯價直線走高，突破31.3元價位，最高觸及31.292元，狂漲1.78角，隨後漲勢收斂，回到31.3元附近震盪。匯銀人士分析，美國總統川普政策不確定性極高且態度反覆，削弱投資人對美元資產的信心，而川普最新發言表示樂見弱勢美元格局，形同為貶勢「開綠燈」，美元指數大跳水；有了美元下挫、熱錢回流兩大因素助攻，新台幣昨天就已展現強勁升勢，今天外資匯入的力道延續，為新台幣升值氣焰添加柴火。不過匯銀人士也說，昨天新台幣盤中大漲逾1角，但央行在31.4元價位加強防守，並於尾盤調節沒收部分升幅，避免新台幣升值速度過快，可先觀察今天是否重演同樣戲碼。
川普喊「很棒」成拋售綠燈！美元跌至4年新低 日元衝上152創3個月新高
在美國總統川普示他對美元目前「表現得很好」之後，加劇了美元連續四天的跌勢，並創下 2022 年初以來的最低點，這番言論被視為向交易員發出拋售美元的綠燈，同時激勵日元、歐元勁揚，日元兌美元飆上 152 字頭見 3 個月新高。 川普週二 (27 日) 於愛荷華州受訪時，被問及是否擔
美元指數跌至近四年最低 交易員押注還會再貶
受多重逆風影響，追蹤美元兌一籃子六種貨幣的DXY美元指數27日一度貶值0.4%至96.63，為近四年來最低，且交易員如今...
美元跌至4年低谷 華爾街預期還未觸底
美元價值目前跌至低谷，影響國際旅遊、美國企業獲利以及歐洲等地出口。華爾街預期美元還會進一步走弱，但不至於出現自由落體式崩跌，只是避險布局已成趨勢。
產業泡沫疑慮，引發市場重視 外銀示警 關切AI循環融資
近期市場對於股市是否出現泡沫的討論升溫，主要聚焦於AI題材帶動的資產價格快速上漲。觀察整體經濟與企業獲利，外銀主管普遍認為，市場仍未見泡沫，不過，應密切關注多家AI巨頭之間存在規模驚人的「循環融資」關係，因為這一連串的交易製造強勁成長的幻象，且複雜性使得難以充分評估實際需求。
美元指數重摔 貝森特出面滅火…否認干預匯市、重申強勢美元政策
美國總統川普27日一席「樂見美元走貶」的言論，導致美元指數重摔至近四年低點。這促使美國財長貝森特28日趕緊出面滅火，重申美國奉行強勢美元政策，並強調美國「絕對沒有」干預匯市以支撐日圓。
