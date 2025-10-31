美元挺！日圓一度見154 台幣貶至30.765元

▲在美國聯準會主席鮑爾放鷹，加上日本央行維持利率不變，美元有撐，日圓兌美元一度貶破154，新台幣兌美元今（31）日早盤也續貶至30.765元。（圖／記者顏真真攝）

[NOWnews今日新聞] 美國聯準會主席鮑爾放「鷹」，降低市場對12月進一步降息的預期，提振美元指數向100靠攏 不過，亞洲主要貨幣日圓兌美元在利率不動之下，一度貶破154，目前拉回至153.66附近，新台幣兌美元今（31）日早盤也貶到30.765元，貶值5分。

美元走揚，美元指數一度衝上99.72，目前拉回至99.43附近。亞洲主要貨幣日圓兌美元在日本央行維持利率不變下，一度貶破154，觸154.44，今日早盤則從154.16回到153.64附近，而韓元兌美元也則從1424.82拉回至1430.69，離岸人民幣兌美元則貶到7.1122。

至於新台幣兌美元今日早盤也走貶，以30.76元、貶值4.5分開出，在美元有撐之下，新台幣進一步下探30.765元，貶值5分，目前在30.747元盤整。

