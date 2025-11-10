美元時代將終結？金融教授揭美國「一招」救美元：但隨時可能變大問題

美國數據就業顧問公司Challenger,Gray&Christmas數據指出，10月份美企裁員人數達15萬3074人，月增183%、為去年同期3倍，美元指數也跌回100以下。對此，政治大學金融學系教授殷乃平於節目《金臨天下》分析認為，美國經濟處在「非常非常微妙」的階段，隨時可能演變成大問題，不易收拾，考驗美國總統川普的能力。

殷乃平表示，誰都無法定論美國經濟會變好或是變壞，變數太多了，1971年至今，美元地位因沙烏地阿拉伯承諾以美元計價石油，穩定了其全球儲備貨幣地位，近期沙烏地阿拉伯卻宣布可使用人民幣購買石油，推升去美元化趨勢，因此，美國推出「科技美元」以代替石油美元。

殷乃平指出，「科技美元」便是美國利用科技領先優勢，要求各國以美元購買AI、雲端、軟體等科技產品，以穩固美元地位；同時，在今年科技創投、海外投資、主權基金等，美方建議以穩定幣（基礎為美元、美債）交易，並在國會提出俗稱《天才法案》的《指導與建立美國穩定幣國家創新法案》以打造穩定幣基礎。

殷乃平分析，但科技美元也將產生爭議，因美元及美債地位並不穩定，美元在金融海嘯後原面臨遭取代風險，後來因歐元出現問題而得以喘息至今；美債則是發的越來越多，全美平均聯邦債務，1人需負擔11萬美金，被質疑能否還清，且美國經濟若持續下行，美債也將不穩定。

殷乃平表示，金融海嘯至今，去美元化聲音一直存在。美國為了制裁政治對手，以美元作為手段，封殺對手使用美元，對象包含個人、財團和國家，金融機構與其來往也將受處分，造成國際對美元觀感不佳；例如烏俄戰爭爆發後，美國封殺俄國，俄國銀行存在歐美資金遭全數凍結，使得與美元不友好國家及中立國家開始盡量不用美元，這是去美元化主因。

殷乃平指出，去美元化的另一原因為「特里芬矛盾」（Triffin Dilemma），意指美元同時作為國際貨幣與國內貨幣，各國必須與美國交易賺取美元，才有美元能在國際市場流通，因此1975年至今，美國年年貿易赤字越來越高；但這同時將造成美國財政惡化，最終可能爆發如金融海嘯等國際危機，引發對美元國際地位的質疑。

殷乃平認為，21世紀的金融環境，可能完全不同於20世紀模式，成為全新面貌，去美元化壓力非常之大，「科技美元」能否穩定美元地位仍有待觀察，但關鍵在於美國本身的經濟能力還能否支撐。

