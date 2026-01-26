美元曝險45倍 楊金龍：IMF誤解

IMF點名台灣美元曝險高，中央銀行總裁楊金龍26日駁僅約20倍。（劉宗龍攝）

國際貨幣基金（IMF）點名台灣持有的美元計價資產匯率曝險程度，高達外匯市場交易量的45倍，居主要經濟體之冠。中央銀行總裁楊金龍26日以「誤解」兩字回應IMF說法，表示IMF常對台灣的狀況不瞭解，央行估僅20倍，「我們覺得很Easy，不會非常緊張」。

據IMF最新「全球金融穩定報告」，台灣持有的美元計價資產匯率曝險程度，高達外匯市場交易量的45倍，居主要經濟體之冠，且風險遠高於韓國的25倍。立委賴士葆昨引述這份資料，並詢問楊有何看法。

楊金龍先酸了一下IMF，表示IMF對台灣實際情況沒有很清楚，過往對台灣經濟成長預測也時常出錯，與實際值落差頗大，這次對匯率曝險的評估額存在「誤解」，內部估算僅20倍，並不覺得情況嚴重，也不會感到緊張。

至於是否要向IMF主動澄清，楊金龍說「這是小題、很Easy，沒有必要如此」，況且IMF報告出爐時，金融市場也沒有太驚慌，央行會把IMF看法列入參考，但不會特別去糾正IMF。

立委也關切企業對美投資2500億美元，會否影響外匯市場及新台幣匯率？楊金龍表示，市場外幣資金非常充裕，企業在國銀的外匯存款約3100多億美元，加上每年對美貿易順差約1500億美元，存量及流量都沒有問題，央行評估不會動到外匯存底，短期變動不大。

根據央行提供書面報告，台灣存在顯著超額儲蓄，如2025年預估為新台幣5.42兆元，足以支應廠商國內外投資需求；同時對外貿易持續呈現順差，國際收支健全且外債極低。民間部門所持外匯存款，美元計價占比達8成。

對於美債近日波動加劇，楊說，央行會動態調整策略，也會視情況做出最適當的策略。立委王鴻薇追問，央行是否會有降低風險的動作？楊則回答「那當然」。