美元更強了！專家看新台幣 這原因重貶不易
[NOWnews今日新聞] 美元指數走高突破99大關，加上台積電發放股息，熱錢續匯出，新台幣貶壓增加，一度貶破31.6元，下探31.668元，周五9日終場收在31.595元，續創逾8個月收盤新低價，而累計周貶1.76角、貶幅0.56%，周線終止連2升。由於美國失業率回落，市場預期1月降息機率不到5%，加上日圓因日本國會選舉不確定因素走貶，外匯專家李其展今（11）日接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時表示，新台幣偏弱格局不變，但在台股有望續走高之下，新台幣要重貶，甚至破31.7元機率不大。
美國最高法院關稅裁決可能即將出爐，美國也發布12月非農數據，失業率回落至4.4%，期貨市場押1月底降息機率不到5%，可能要等到6月中降息機率才超過50%。不過，美元與美債表現不同，美元指數一度衝到近1個月高點，來到99.26，之後在99.18附近，美債殖利率一度衝高又回落。
另外，多位知情美國官員透露，美國總統川普近日聽取了軍事打擊伊朗方案的簡報，正在認真考慮是否對伊朗發動打擊，在地緣緊張情勢持續之下，國際黃金價格也一度衝4517美元。
近來因美元走強，新台幣兌美元也面臨貶值壓力，，加上台積電發放股息，外資持續有匯出動作，新台幣連2個交易日盤中貶破31.6元，9日更下探31.668元，但隨後出口商逢高出脫美元，新台幣貶勢收斂，終場收31.595元。根據央行統計，當日美元指數升0.26%，歐元兌美元貶0.23%，亞洲主要貨幣日圓兌美元貶最多0.64%，再來是韓元貶0.51%，新加坡幣貶0.20%，新台幣貶0.08%，人民幣也微貶0.02%。
展望後市，匯銀指出，外資積極匯出，帶動新台幣貶測31.6元重要支撐，而出口商拋匯賣盤湧現，顯而易見新台幣暫難一舉貶破31.6元，至於新台幣後市還是要看外資匯出力道及出口商拋匯量能，當然，央行態度也是關鍵。
外匯專家李其展今日受訪時則預期，新台幣維持偏弱格局，但要重貶也不易，主要是美股9日全面收紅，帶動台指期夜盤大漲，市場預期台股有望延續氣勢挑戰前高，在此情況下，新台幣貶值壓力就沒那麼大，維持偏弱但不會大貶，甚至貶破31.7元也機率不大。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
