美元有撐、台股走揚 新台幣早盤升貶互見

[NOWnews今日新聞] 市場對美國聯準會（Fed）12月降息1碼（0.25個百分點）預期升高，美元指數險失守99，目前反彈來到99.4附近，亞洲主要貨幣日圓等也回貶，新台幣兌美元今（2）日早盤開貶後，一度隨著台股走揚而翻升，目前在31.44元盤整，小貶0.9分。

美元指數一度跌到99.01，之後反彈回到99.48附近。亞洲主要貨幣日圓兌美元一度升至154.65，今日早盤則回貶至155.77，目前在155.64附近，韓元也從1468.07貶到1472.9，離岸人民幣兌美元亦從7.0695貶到7.766。

至於新台幣兌美元今日早盤也以31.44元、貶值0.9分開出，但在台股走揚之下，新台幣一度翻升來到31.43元，目前升貶互見，在31.426元至31.44元盤整。

