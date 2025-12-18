美元有撐、台股跌 新台幣再貶快見31.6元

▲新台幣兌美元今（18）日早盤再貶快見31.6元。（圖／記者顏真真攝）

[NOWnews今日新聞] 在美元有撐，美元指數維持在98.39附近，加上台股走跌，新台幣兌美元（18）日早盤再貶到31.595元，貶值6.9分，目前在31.585元盤整。

美元指數一度回升至98.64，目前拉回至98.37附近盤整，亞洲主要貨幣日圓兌美元早盤從155.74回到155.41，韓元兌美元則從1473.65回貶到1478.55，離岸人民幣兌美元則從7.0406回到7.0343附近。



至於新台幣兌美元今日早盤再貶，以31.55元、貶值2.4分開出，在美元有撐及台股走跌之下，新台幣進一步貶到31.595元，貶值6.9分，目前在31.585元盤整。

