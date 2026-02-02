美元漲台股跌 台幣重貶1.9角暫收31.658元

▲股匯齊挫！新台幣兌美元今（2）日中午重貶1.9角，暫收31.658元。（圖／記者顏真真攝）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普選定華許（Kevin Warsh）接任聯準會主席，市場預期未來貨幣政策可能轉鷹，導致美元指數重新站上97，亞洲主要貨幣兌美元走弱，新台幣兌美元今（2）日爆量重貶，中午暫收31.658元，重貶1.9角。

在華許被選定為下一任美國聯準會主席，由於過去作風被視偏鷹派，加上美股收黑、貴金屬跳水，也讓金融市場掀起劇烈震盪，美元指數則從低點95.55一路回升至97之上，一度來到97.21。不過，市場認為，不過至少聯準會主席人選的不確定性消退，此外，有分析認為華許鷹派立場只是外表，實際行動可能還是偏鴿。

亞洲主要貨幣日圓兌美元今日早盤一度貶到155.51，目前在154.84盤整，韓元兌美元也從1449.2貶到1459.5，而離岸人民幣兌美元在下探6.9626之後，回升至6.9449。

新台幣兌美元今日早盤也重貶，在美元走強及台股盤中跌700點之下，新台幣兌美元以31.52元開出，進一步貶破31.6元，中午更以當日最低價31.658元暫收，重貶1.9角。

