美元疲軟與滯脹風險並行！全球黃金需求第3季創新高

2025年第3季度全球黃金需求按年增長3%，達到1,313公噸，創下有紀錄以來的季度新高。（示意圖／翻攝自pexels）

1987年由多家黃金公司組成的非牟利機構「世界黃金協會」（World Gold Council，WGC）於美東時間30日表示，2025年第3季度全球黃金需求按年增長3%，達到1,313公噸，創下有紀錄以來的季度新高，主要是因投資需求飆升所帶動。

據《路透社》報導，現貨金價今年迄今已上漲50%，並於10月20日創下每盎司4,381美元的歷史新高。推動金價的因素包括地緣政治緊張、美國關稅政策的不確定性，以及近來市場出現的「錯失恐懼症」（Fear of Missing Out，FOMO）式買盤潮。

「黃金前景依然樂觀，因為美元持續走弱、利率預期下降，以及停滯性通膨風險上升，都可能進一步推動投資需求，」WGC資深市場分析師史崔特（Louise Street）表示，「我們的研究顯示，市場仍未達到飽和狀態。」

根據WGC的數據，金條與金幣需求在第3季度增加17%，主要來自印度與中國的強勁購買力。同時，實物支持型黃金交易所交易基金（Exchange-Traded Funds，ETF）的資金流入激增134%。這些增長抵銷了黃金首飾製造（全球最大的實體需求來源）持續下滑的影響。受高金價影響，黃金首飾需求下降23%，至419.2公噸，全球多地的消費者購買意願明顯減弱。

另一項重要的需求來源：各國央行，在第3季度的黃金購買量也增加10%，達到219.9公噸。WGC根據已報告及未報告的購買量估算，自1月至9月，央行總計購買634公噸黃金。儘管略低於過去3年的高峰水準，但仍遠高於2022年以前的水平。供應方面，第3季度的黃金回收量增加6%，礦產量也提升2%，使該季度的總黃金供應量創下歷史新高。

另據「Trading Economics」的數據，美國仍是黃金儲備國第1名，約持有8133公噸，緊隨其後的是德國、義大利、法國、俄羅斯及中國；台灣則排名全球第14，黃金儲備約為424公噸。

