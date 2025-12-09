美元短天期優利6.66％！一銀年終加碼 外幣定存限時登場

第一銀行加碼回饋客戶，年底前透過iLEO數位帳戶參與「優匯神速利」定存專案，提供美元14天期年利率6.66％、歐元及澳幣1個月期年利率4.5％的短天期定存方案，協助客戶靈活運用資金，把握年底最後一波外幣高利機會。

一銀指出，此專案主打「低門檻」、「短天期」及「高利率」三項特色，最低美元及歐元100元、澳幣200元即可承作，並同步祭出匯率減碼優惠，最高減碼美元3.5分、歐元6分、澳幣3分，活動期間每人承作上限為美元、歐元及澳幣各1萬元，專案總額度分別為美元700萬元、歐元及澳幣各1000萬元，額滿為止。

活動採線上申辦，客戶可於專案網頁選擇幣別並點選「閃存去」按鈕，系統將自動導引至網路銀行（第e個網／第e行動／iLEO APP），即可完成換匯及定存一站式服務；以1萬美元、14天、年利率6.66％為例，到期可領回25.9美元利息，約新臺幣810元，讓短期閒置資金也能有效放大收益。

一銀指出，將持續推出多元外幣優惠專案，打造更便捷的數位理財體驗，致力成為客戶外匯投資及資產配置的最佳夥伴。

