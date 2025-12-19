美元穩定幣削弱貨幣主權？央行：台灣3特色不易受影響

（中央社記者潘姿羽台北19日電）穩定幣於全球快速發展，對傳統貨幣帶來挑戰。中央銀行報告指出，穩定幣確實可能削弱貨幣主權，但台灣屬於支付系統具成本效率、物價穩定且債信佳的經濟體，不易受到影響。

美國今年通過天才法案，加速穩定幣發展，如今穩定幣已然成為顯學。中央銀行特別於理監事會後的參考資料中，花了一定篇幅探討穩定幣影響及風險。

外界關切美元穩定幣是否削弱其他國家貨幣主權，央行說明，美元穩定幣因與美元掛鉤，得益於美元貨幣體系的網絡外部性及可信度，對身處金融體系脆弱、受資本管制或外部制裁的國家民眾而言，是比當地通貨更穩定且便利的支付及價值儲藏工具。

也因此，央行指出，經濟與金融體質脆弱的新興市場經濟體，貨幣主權易受威脅，尤其部分新興市場經濟體存在高通膨、幣值不穩及資本外流等問題，本來就有較高的美元化傾向，美元穩定幣的普及可能加劇此現象。

至於支付系統具成本效率、物價穩定且債信佳的經濟體，如台灣，較不易受影響。

再看歐元區與中國大陸，央行認為，因地緣政治及自身情況，政府正加速因應美元穩定幣的可能衝擊。歐洲中央銀行（ECB）執行委員會成員雷恩（Philip Lane）曾示警，美元穩定幣壯大，恐削弱歐元支配地位與貨幣主權，並帶來金融風險及更高融資成本。

中國大陸方面，央行指出，中國大陸擔憂美元穩定幣普及，可能導致無法監控部分資本移動，正採取「分隔式」數位通貨策略，以數位人民幣鞏固貨幣管理，另以港元穩定幣或離岸人民幣穩定幣擴大人民幣的國際地位影響力。

對於穩定幣可能引發的風險，央行指出，穩定幣體系不在存款保險範圍內且缺乏央行作為最後貸款者，如果沒有適當監管，可能衍生價格脫鉤、擠兌、傳染及匯率波動風險，並衝擊商業銀行金融中介功能，因此主要經濟體正逐步強化監理措施，國際組織也建議加強對穩定幣監管。

其中的「傳染」風險，央行解釋，國際貨幣基金組織（IMF）和金融穩定委員會（FSB）聯名報告指出，當穩定幣與傳統金融機構或支付系統緊密連結，在壓力情況下，可能將風險從虛擬資產領域擴散到傳統銀行體系或金融市場，形成系統性傳染效應。

匯率波動風險則是指釘住他國法幣的穩定幣，如果與本幣存在套利空間，可能在短時間內出現大規模資本移動，進而放大外匯市場波動，帶來加劇匯率波動的金融穩定風險。（編輯：潘羿菁）1141219