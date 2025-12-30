美元繼續走弱，債務、通膨也不妙！2026年投資展望，法人更看好這些市場

邁向2026年，全球投資市場將經歷「角色逆轉」。法人分析，美元可能進一步走弱，加上亞洲科技行業蓬勃發展，推升投資人對新興市場的興趣。考量債務水準維持在高點，通膨居高不下將會削弱成熟市場政府債券的避險特性，因此尋找債券替代品至為關鍵，建議投資人布局多重資產抗波動，加強多元配置顧收益。

2026年充滿挑戰 亞洲引領成長

展望2026年，滙豐投信認為全球貿易形勢將會充滿挑戰，但亞洲及新興市場仍有望維持較高的成長率。區域貿易一體化有助於抵銷與美國貿易疲軟的影響，同時財政及貨幣政策依然發揮支持作用，國內需求也保持韌性。美國聯準會（Fed）降息將為新興市場央行提供更多放寬貨幣政策的空間，可能緊跟其後調降利率。

廣告 廣告

滙豐投信指出，中國仍致力於穩定國內經濟，推出一連串針對性的刺激措施，其中包括為消費者提供財政支持，同時優先投資科技產業，解決產能過剩的問題可能將是一個循序漸進的過程，但應有助逐步刺激經濟復甦。

放眼其他地區，印度仍為亞洲區表現亮眼的國家，政府投資已成為驅動其成長的關鍵因素，受惠於近期改革商品及服務稅 （GST）等措施，印度龐大的内需主導型經濟有助於抵禦全球經濟不利因素。

滙豐投信表示，全球AI熱潮可能引發半導體超級週期，從而提振台灣、韓國的經濟。日本正在轉向高通膨及薪資成長的環境，可能會刺激家庭支出增加；眾多東南亞經濟體預料也將受惠於供應鏈多元化。

市場詭譎多變 建議投資人加強多元化配置

滙豐投信分析，世界格局轉向「多極化」，以及全球經濟碎片化帶來的供給面影響（通膨更高且波動更大）加劇了西方國家通膨持續維持在高點的情況，而且債台高築，成熟市場政府債券在避險投資組合中的可靠性或會降低。多元資產投資人將會追求「債券替代品」，例如黃金或避險基金等高流動性另類投資。上市基礎建設等實體資產有能力應對高通膨情境，私募資產受惠於其結構性低波動特質，私募股權尤為受惠於聯準會的降息政策。

滙豐投資管理亞洲區首席投資總監Michael Cross表示，今年匯率波動及市場重估在推動報酬率方面發揮關鍵作用，估值倍數上升、股票風險溢價下降及信貸息差縮小，共同塑造了市場格局。

面對2026年，滙豐認為市場驅動力可能會有所轉變，突顯穩健的基本面對於可持續進步的重要性，即使投資表現持續擴大至各地區及行業，這種潛在的「角色逆轉」可能會讓報酬率的組成截然不同，「隨著西方政府債券的避險特性減弱，我們鼓勵投資人加強多元化配置，確保在變化多端的市場中保持韌性。」

滙豐投信投資長韋音如表示，在積極的政策措施、持續的市場改革及科技進步所支撐下，亞洲股市的整體前景依然樂觀；亞洲區不僅借助全球有利因素，更同時憑藉科技創新及政策成熟度，打造屬於自己的成長引擎。

韋音如指出，世界格局正在重新調整，在這個變動的過程中，建議投資人聚焦超核心多重資產策略，鎖定人工智慧科技、基礎建設等成長題材，放眼歐洲與包含印度在內的新興市場，並以低波動債券為核心配置，掌握市場輪動機會達到攻守兼備，以在不同的政策環境中持續增值。

更多風傳媒報導

