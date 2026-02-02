美元走強與獲利了結 黃金白銀價格續挫

（中央社紐約2日綜合外電報導）黃金與白銀今天跌勢未止，跌幅較1月30日的崩跌進一步擴大。受美元走強以及獲利了結賣壓影響，數天前支撐金銀創下歷史新高的動能已消退。

美國財經新聞頻道CNBC報導，現貨金價下跌約5%，來到每盎司4617.07美元。1月30日金價才暴跌近10%，當時價格一度跌破每盎司5000美元。

白銀在避險需求與投機資金推動下曾隨黃金大漲，但在1月30日暴跌30%後仍承壓。現貨銀價下跌逾4%，來到每盎司80.63美元。

分析師指出，這波回檔源自1月30日的劇烈逆轉。當時市場原本看好美國降息，卻因美國總統川普提名聯邦準備理事會（Fed）前官員華許（Kevin Warsh）接替5月卸任的鮑爾（Jerome Powell）擔任聯準會主席的消息，引發投資人重新評估聯準會的領導方向。

盈豐財資市場（CMC Markets）亞洲與中東區負責人福布斯（Christopher Forbes）表示，金價急跌反映的是大漲之後的典型修正，而非長期看漲趨勢的崩潰。

福布斯表示，金價回檔是「強勁漲勢後的典型氣穴現象（air-pocket）。獲利了結、美元走強，加上華府的最新地緣政治消息，使過熱行情降溫。」

衡量美元兌一籃子主要貨幣強弱程度的美元指數，自1月29日以來已上漲約0.8%。

美元走強會降低以美元計價的黃金對外國買家的吸引力；與此同時，由於黃金不孳息，利率上升增加了持有黃金的機會成本，轉而讓同樣具備避險功能的美債更顯投資價值。（編譯：陳昱婷）1150202