美元走強、戰火陰影、黃金驚漲 專家：今年6000美元不是夢

[Newtalk新聞] 資本市場關注金價近日急跌過後部分低接買盤逢低承接，加上美國勞工統計局表示因美國政府部分停擺，1月就業報告將不會如期公布，市場不確定性帶動避險資金回流金市，激勵金價一路上漲來到4930美元。截至今天(4日)下午1點前，黃金交易價來到5078（盎司／美元）。

台銀表示，金價一度續漲來到逼近 4,950美元，然因日本首相演講提及日幣貶值對經濟的好處，引發市場日元拋售潮，日圓短線貶值逼近156，資金回流美元使美元指數震盪走強至97.6，打壓金價後續轉跌至4,900美元。但市場持續擔憂美國加大中東的軍 事佈署，對伊朗的攻擊一觸即發，且金價連日跌深並在季線有撐，市場避險買盤逢低回流進場，推動金價後續盤堅重回4,940美元之上。

Metals Focus報告，金價在2026年初創下歷史新高後遭遇劇烈回調，引發市場震盪，然機構分析師表示，此波並非牛市的終結，受惠於全球央行2026年預計仍將維持700至800公噸的強勁購買力，加上地緣政治風險與分散資產配置的需求，仍預期2026年全年平均金價為每英兩5,800美元。

WisdomTree商品總經研究主管Nitesh Shah於受訪時表示，地緣政治風險已不再是偶發的風險，而是成為市場需持續面對的不確定性，包括美國與委內瑞拉、伊朗、格陵蘭等的緊張局勢，即便情勢稍有緩和，市場也認為僅是暫時的平靜，因此認為金價在2026年底將有機會突破每英兩6000美元。

資料來源：Kitco News、台銀金市日報

