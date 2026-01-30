美元走強、貴金屬承壓！白銀期貨跌逾30%

▲美元走強、美國公債殖利率保持穩定，伴隨的是黃金、白銀等近期熱門的貴金屬價格承壓。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）提名華許（Kevin Warsh）接任聯準會（Fed）主席，華許的能力受到投資人普遍認可，美元走強、美國公債殖利率保持穩定，但這也帶來貴金屬市場的獲利了結。

根據財經外媒《CNBC》報導，隨著外界對於聯準會獨立性的擔憂得到緩解，美元走強伴隨的是貴金屬價格承壓，打破了「貴金屬將取代美元，成為全球儲備貨幣」的理論。

投資銀行顧問公司「Evercore ISI」副主席古哈（Krishna Guha）認為，選擇華許應該有助於穩定美元，並降低美元長期深度疲軟的非對稱風險，這也是黃金、白銀在經歷大幅上漲後，又大幅下跌的原因之一。

現貨黃金和白銀價格週五分別下跌約9%和28%，金價失守5000美元大關至每盎司4895.22美元，黃金期貨下跌11.4%，收在每盎司4745.10美元；現貨銀價格則下跌28%至每盎司83.45美元，白銀期貨暴跌31.4%，收在每盎司78.53美元，創下1980年3月以來的最大單日跌幅。

Miller Tabak的股票策略師梅莉（Matt Maley）表示，白銀是近期的熱門交易資產，累積了一定的槓桿，如今隨著銀價重挫，追繳保證金的通知也隨之發出。

報導提到，2025年，黃金和白銀都創下歷史新高，分別上漲了66%和135%。分析認為，也許正如科技股，尤其是AI相關股票主導了市場關注和資金流動一樣，貴金屬也出現了類似的密集配置和擁擠現象，但當所有人都傾向於同一方向時，即使是優質資產也有被拋售的風險。

原文連結：Silver plunges 30% in worst day since 1980, gold tumbles as Warsh pick eases Fed independence fear

