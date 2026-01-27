美元走貶創近4年新低 川普樂見：我可以像溜溜球般操縱匯率

2026年1月27日，美國總統川普在愛荷華州的造勢活動上發表演說。美聯社



美元連4天持續走貶，跌至2022年初以來的最低點，但美國總統川普週二（1/27）表示，他對美元貶值感到滿意，聲稱這對貿易有利。分析師認為，美國正在重點關注日本、南韓和台灣等亞洲主要出口國，亞洲貨幣可望從美元再度走弱中獲益。

彭博（Bloomberg News）報導，川普（Donald Trump）在愛荷華州被問及是否擔憂美元走貶時表示：「不，我覺得很好。我認為美元的價值——看看我們正在做的生意。美元表現很棒！」並暗示自己可以操縱美元匯率，「我可以讓它像溜溜球一樣漲跌」。

川普言論一出，彭博美元即期指數跌至盤中新低，一度下跌1.2%，美元兌所有主要貨幣全面走弱。市場解讀川普說法等同為拋售美元開綠燈，暗示美國政府支持美元走弱以提振出口。

川普還批評亞洲經濟體試圖貶值本國貨幣。「看看中國和日本，我過去曾與他們激烈交鋒，因為他們總想讓自家貨幣貶值」，川普表示：「我說，你們貶值不公平，因為貶值讓我們很難競爭。但他們總反駁稱『不，我們的美元很強勁』」。

多年來，川普對美元的看法搖擺不定，他一方面吹捧美元強勢有助於在雙邊談判中保持優勢，另一方面又大談美元疲軟對製造業的好處。他去年曾說道： 「我喜歡強勢美元，但美元疲軟能讓你賺更多錢」。

市場觀察家認為，美國正在重點關注日本、南韓和台灣等亞洲主要出口國，自從川普上任以來，這3國的貨幣均出現波動。而從長遠來看，美元走貶可能有助於減少貿易失衡，但也可能引發極端的金融動盪，並扭曲全球經濟的其他領域。

