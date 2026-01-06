美元跌、台股翻紅 新台幣早盤升貶互見

▲新台幣兌美元今（6）日早盤升貶互見，高低價差僅2.7分（圖／記者顏真真攝）

[NOWnews今日新聞] 美元指數回落，不過，台股開跌後翻紅，一度漲逾百點，新台幣兌美元今（6）日早盤升貶互見，高低價差僅2.7分，隨著台股漲幅收斂，新台幣目前在31.542元盤整。

美元指數自98.86回落至98.34，目前在98.39盤整，而亞洲主要貨幣日圓兌美元今日早盤偏弱，在156.34至156.79盤整，韓元兌美元則由1444.66拉回至1448.81，離岸人民幣兌美元則從6.9848回升至6.9789。

至於新台幣兌美元在貶破31.5元後，今日早盤以31.525元、升值1.3分開出，由於台股開跌，加上市場觀望美國即將公布經濟數據及委內瑞拉情勢之下，新台幣一度翻貶，下探31.552元，貶值1.4分，但隨著台股翻紅，一度漲逾百點，新台幣也回升來到31.535元，只是台股上攻無力、漲幅收斂，新台幣目前在31.542元盤整。

