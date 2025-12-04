美元跳水！新台幣一度升破31.3元關卡
〔記者陳梅英／台北報導〕美國就業數據疲弱，聯準會12月降息機率大幅攀升下，美元指數貶破99大關，在美元轉弱下，新台幣兌美元匯率一早升破31.3元價位，最高觸及31.29元、逾1週新高，惟台股開高走低，匯價升幅也隨之收斂，目前又回到31.318元附近。
ADP就業報告顯示，美國11月民間就業意外減少32,000 人，不如市場預期，報告公布後，美元應聲走弱，加上美國總統川普暗示下一任聯準會主席將由白宮經濟顧問哈塞特(Kevin Hassett) 出任，也不利美元後市。
新台幣匯價昨日結束連3黑後，今早以31.32元、升值2.4分開出，隨即升破31.3元關卡，惟最高升底31.29元後，升幅隨台股翻黑逐漸收斂，午後可以觀察外資動向。
在主要亞幣方面，由於美元指數在亞洲電子盤期間又站回99大關上，日圓、韓元紛紛由升轉貶，是否也影響台幣在午後變盤有待觀察。
更多自由時報報導
股匯雙漲！新台幣升破31.4元 暫收31.394元
股匯同慶！新台幣結束連3黑 盤中勁揚逾1角
58歲經理存2400萬元提前退休 不到1年因「1大誤判」懇求下屬給兼職
中國遊客不來真的沒差！日本記者京都踩街嚇到！還呼 「人間地獄」
其他人也在看
教授不盯盤照賺1／為什麼散戶投資總是輸？ 政大前校長揭2致命錯誤
「能等的人永遠會贏，就怕你不能等。」66歲的政治大學前校長周行一，不盯盤、不選股、不擇時，卻能在漫長的市場循環裡，靠著紀律、只進不出，用時間等待財富。他抱緊2檔市值型ETF，包括追蹤台股大盤的0050、及追蹤美股S&P 500指數的SPY，數十年只進不出、配息滾入複投，平均每年穩拿11％報酬，周行一說這是最簡單、也是最難的投資法，難在投資人往往撐不過震盪，寧願追逐短線、盲從名師，也不願等待，他揭開散戶賠錢的2大真相。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 4
中鋼撿便宜好時機？股價10年新低股東不減反增 他揭後勢：定存股心態要改了
上（11）月金融市場劇烈波動，台股2日以逾200點開高後一路走高，終場加權指數漲221.74點，收在27564.27點，漲幅0.81%，其中台積電（2330）、台達電（2308）等收紅，聯發科（2454）收黑。另一方面，中鋼（2002）近日一度跌到10年新低點，引發百萬股東擔憂。對此，臉書財經粉專「股人阿勳」今（3）日在臉書分析，這一波對很多「拿中鋼當定存股......風傳媒 ・ 23 小時前 ・ 34
震撼彈！全球DRAM三哥退出「消費記憶體市場」 背後原因曝光
全球第三大記憶體（DRAM）廠美國美光科技於周三（3日）拋出震撼彈，正式宣布退出消費型記憶體市場，未來營運將全面轉向高性能人工智慧（AI）晶片與資料中心需求。中時財經即時 ・ 1 小時前 ・ 2
手握記憶體、玻纖布雙題材！「它」3天飆20%...今再漲逾5% 盤中炸近126億元
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（2）日開高漲逾300點，截至12點暫收27,589.37點，上漲246.84點、漲幅0.9%。觀察盤中成交額前5檔個股，權王台積電（2...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
Gemini3點火！電子五哥「它」股價6連漲 外資看好AI前景...目標價小升至49元
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導Google最新推出的Gemini3模型引爆市場話題，其台廠代工夥伴、電子五哥之一的英業達（2356）也因此受矚，股價連續6日走揚，昨...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
《台北股市》鴻勁創新高！坐穩第五高價 千金股競逐
【時報-台北電】台積電(2330)開高站回月線率台股續反攻。高價千金股整體漲多於跌，AI相關的第二及第三高價股緯穎(6669)、川湖(2059)強攻，甫上市不久的鴻勁(7769)攻上3000元以上新高，也穩居第五高價千金股。 股王信驊(5274)自高檔回檔連挫第三天，整體千金股呈個股表現，鴻勁突破新高成為焦點。 半導體IC測試設備廠鴻勁11月27日以每股1495元轉上市，首日狂飆逾96%，近來呈現高檔震盪，今早一度大漲逾5%至3045元，創上市新高價，並坐穩第五大高價千金股。前五千金股價都在3000元之上。 另外，智邦(2345)、台達電(2308)早盤開高後下壓，失守千元。千金股盤中減1家至25家。台達電早盤曾反攻1005元，智邦則是自周二的千金股寶座暫退位。 台積電今早開高站回月線率台股續反攻。高價千金股整體漲多跌少，由於千金股多具AI概念，隨著輝達及Google題材續火熱，帶動相關高價股表現。 輝達周二股價續揚，帶動供應鏈也是股價第二高的緯穎(6669)早盤漲近3%，伺服器滑軌大廠川湖(2059)重新登上第三高價股，再擠下晶片廠世芯-KY(3661)；世芯-KY盤中退回第四高價股時報資訊 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
被動元件漲價風聲滿天飛！國家隊先提款國巨3億 台塑四寶「這檔」失血3千張
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（3）日終場漲228.77點，收在27,793.04點，漲幅0.83%，根據「玩股網」統計，觀察八大公股上市個股賣超方面，...FTNN新聞網 ・ 13 小時前 ・ 1
NVIDIA新平台需求點火！水冷散熱迎史無前例契機 「4檔」受惠股吃補起飛
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導隨著AI市場高速擴張，資料中心散熱技術在供給與需求端共同推升下，正全面升級，水冷散熱供應鏈迎來史無前例的成長契機。本土...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
主力外資誰在偷偷買？南亞.亞電飆漲只是開始？這題材將全面爆發？台股最新解析
財經中心／綜合報導主力外資誰在偷偷買？南亞.亞電飆漲只是開始？12月這題材將全面爆發？台股 盤解析，今天 Shot 這盤。《本日直播重點》聯準會降息預期升溫，台股昨日早盤在台積電上漲 25元下，強漲逾400點，隨即在前高壓力下，漲幅逐漸收斂，指數重回月線之上! 隨著油價止跌，中國反內捲以及烏俄停戰等利多消息，市場看好塑化產業景氣反轉，今日股價紛紛走強，台聚、亞聚 、台達化紛紛亮紅燈，台化、華夏、聯成漲約 5%，南亞、台塑漲約4%。PCB族群也相對強勢，同泰、亞電、德宏飆出漲停，富喬、台玻漲約5%，接下來行情怎麼掌握呢? 12月份我們還可以期待作帳行情嗎?看完這場直播你會知道1. 12月作帳行情怎麼抓? 低檔上車機會?2. 塑化產業前景如何? 會走一日行情嗎?3. 資金流回PCB! 台玻.富喬再重演?《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。原文出處：主力外資誰在偷偷買？南亞.亞電飆漲只是開始？這題材將全面爆發？台股最新解析 更多民視新聞報導投資注意！「聖石金業」疑涉黃金買賣詐欺 董座500萬交保候傳我全都要？中國電動車搶攻歐美 燃油車大舉傾銷新興市場台積電勁揚英特爾大漲 法人：台股觀察量能拚上攻民視財經網影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
現增案慘陷兩樣情！「這檔」現增5900張定價105元…亮燈漲停鎖不住慘熄火 收平盤爆量7萬張
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導AI帶動PCB迎來規格升級，市場呈現供不應求，帶動多檔PCB近期趨勢滿滿。定穎投控（3715）昨（2）日宣布辦理現金增資，發行總...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 1
陷入百元守城戰！這檔PCB連5漲瓦解還觸跌停...外資大賣8千張 八大公股急救1.4億
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數昨（2）日收27,564.27點，漲221.74點或0.81%。八大公股昨日賣超15.47億元，其買超前十大個股，包括5檔電子股、...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
罕見！台股爆逾63億元鉅額交易 今年來累計達9,722億元、刷新高
台股（2）日爆出63.5億元盤後鉅額交易，為近來罕見的新高，推升今日集中市場總成交值為4,865.38億元；累計今年來，鉅額成交值達到9,722.73億元，刷下歷史新高。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 3
台股力拼回28K！華邦電價量衝第一 ETF 00919成交繼續領先
00919將在12月16日除息，參與除息最後買進日為12月15日，配息發放日為2026年1月13日；以第11次配息公告當日12月1日收盤價21.45元來計算，00919本次預估配發金額為0.54元，維持前一季水準，預估年化配息率10.07％，為連續11季維持10％以上；目前股價來到21.84元，漲0.16元，漲...CTWANT ・ 1 小時前 ・ 發起對話
不是台積電、輝達！2026半導體股首選 美銀點名這家公司
美國銀行（BofA）將半導體設備巨頭艾司摩爾（ASML）列為2026半導體個股首選，預期股價成長20％。分析師指出，ASML正進入持續數年的成長期，主因在於曝光技術強度提升、獲利加速以及自由現金流改善。Investing.com報導，美銀重申對艾司摩爾的「買進」評級，並將目標價從986歐元調升到11自由時報 ・ 5 小時前 ・ 1
籌碼／外資回來了！三大法人狂買214億 記憶體這檔又被賣了
台股呈現「開高震盪收紅上漲」的格局，成交量約維持在4400億元左右的水準，顯見市場追價意願仍是相當地謹慎；不過，隨著美聯準會12月降息預期升溫、台灣在全球供應鏈扮演關鍵地位，獲利成長力道持續看俏。美股走強、比特幣飆漲重燃風險偏好，激勵台股（3）日全面反彈，加權指數終場大漲228點收在27,793點，成交量4,397億元。外資買超162億元，投信、自營商分別買超14億與38億，三大法人合計買超214億元，資金明顯回流權值與AI概念股。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 1
【Yahoo早盤】台股再漲近300點逼2萬8！分析師白易弘看多：不會開高走低
美股四大指數昨日齊響漲聲，比特幣也出現強彈，台股今（3）日也持續開高，指數最高更一度觸及27,847點，漲點直逼300點。啟發投顧分析師白易弘表示，台股今日預估量能落在4500億元，是溫和上漲的多方盤，預計今日收紅盤機率大，不太會有殺尾盤、開高走低的情況。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 5
大摩全線上修！點名「亞洲AI10傑」驚掉下巴 聯發科、京元電等「6台廠」爭光入列...台積電CoWoS擴產近八成
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台積電在先進封裝的擴張速度，再度被外資評為「超越原本的全部想像」。摩根士丹利最新出爐的區域深度報告揭露，AI伺服器拉...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
最狂缺貨潮 創見通知客戶：10月以來沒拿到新晶片、價格還翻倍漲
記憶體大缺貨情況前所未見，缺貨一波接一波，創見 (2451-TW) 也傳出通知客戶，由於 SanDisk 跟三星的 NAND 交貨遞延，第四季拿到的貨大幅減少，且上週成本就上漲 50-100%，價格上漲速度正以極快的速度和異常的幅度持鉅亨網 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
律勝、晟鈦再漲停！電零股強噴「定穎投控、金山電也亮燈」 晶睿攻頂鎖不住
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導美股四大指數周二續揚，AI晶片龍頭輝達（NVDA-US）上升0.86%、台積電ADR則強漲1.53%，激勵台股今（3）日續漲，開盤上揚41.3...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台股開高漲逾200點 矽光子紅光滿面 「這檔」亮燈漲停
在美國聯準會12月降息機率再度拉升至8成以上、比特幣反彈、公債殖利率漲勢趨緩下，美股四大指數2日全面走升，台股3日同步開高，加權指數早盤開高強漲逾200點，持續站穩所有均線之上。台積電上漲15元達1,445元，聯發科、鴻海、台達電等大型電子股同強，而矽光子（CPO）族群集體點火，IET-KY搶先拉漲停板，華星光、上詮等也勁揚逾6％。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 發起對話