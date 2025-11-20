美元轉強、亞幣全倒！新台幣連8黑、逼近31.3元

新台幣連8黑，逼近31.3元。(記者陳梅英攝)

〔記者陳梅英／台北報導〕聯準會(Fed)最新會議記錄顯示決策官員對再降息態度偏向保守，加上市場正等待即將公布的美國就業報告，Fed在12月降息的預期急速降溫，推動美元指數強勢回升、重返百元大關。在美元走強與日圓再度破底的壓力下，新台幣兌美元早盤雖受台股大漲帶動一度走升，午後行情急轉直下，最終收在31.295元，貶值4.1分，匯價連8黑、續創半年新低，成交量18.41億美元。

受輝達財報報喜激勵，美股四大指數全面收紅，帶動台股今日跳空大漲，加權指數狂飆846.24點至27,426.36點，三大法人同步買超、合計196.48億元，其中外資買超131.07億元。

儘管外資回補推動台幣盤中最高升抵31.205元，但外資買賣雙向，加上美元指數重新站上100大關、亞幣普遍走弱，台幣終場由升轉貶，並以全日最低價作收。

根據央行統計，截至下午4點，美元指數勁揚0.65%；日圓下挫1.23%、跌勢最重，新幣貶0.37%、韓元貶0.18%、新台幣貶0.13%、人民幣貶0.09%，亞幣全面承壓走低。

日圓持續探底，引發市場關注日本當局是否將再度出手干預；至於Fed 12月降息機率已跌破5成，市場正等待即將公布的就業數據，觀察降息預期是否出現轉折。

