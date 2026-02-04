美元配置平民化！月繳70美元就能買 美元甜蜜點這樣抓

財經中心／余國棟報導

台灣人壽「美樂遞」美元利變年金險，創新設計兼具數位安全便利，客戶可以不受時間、地點限制，隨時透過手機、電腦線上完成投保，大幅升級投保體驗。（示意圖/ PIXABAY）

台灣人壽與中國信託強強聯手，推出網路投保美元保單「美樂遞美元利率變動型年金保險」（簡稱「美樂遞」），民眾透過線上操作就能快速完成投保，月繳70美元即可輕鬆進入美元市場，為業界第一張免臨櫃又低門檻的網路投保外幣保險商品，24小時E指啟動外幣資產布局。

根據金管會統計，2025年前10月美元保單新契約保費收入達107.7億美元，年增48%；其中傳統型商品成長近五成（46%），顯示市場對美元計價商品需求持續升溫。台灣人壽「美樂遞」美元利變年金險，創新設計兼具數位安全便利，客戶可以不受時間、地點限制，隨時透過手機、電腦線上完成投保，大幅升級投保體驗。

「美樂遞」月繳最低僅需70美元或一次繳最低500美元，低門檻助攻年輕世代或小資族輕鬆跨足美元市場，適合初次進行資產配置或退休準備的族群，商品特別設計彈性繳費機制，繳納保費累計達1萬美元者，超過1萬美元的部分附加費用率降至1.45%，同張保單累積投入愈多，附加費用率愈優惠。

保戶可隨時彈性追加保費，掌握匯率甜蜜點亦兼顧穩健收益，打造進可攻、退可守的理財工具，無論是子女教育準備金、個人退休金，「美樂遞」皆能滿足不同人生階段需求。以38歲男性投保「美樂遞」為例，期望為子女未來預做準備，選擇一次投入（躉繳）1萬美元，從第2年（保單年度）起，每年再彈性繳入5,000美元，六年後累計繳費35,000美元，假設宣告利率維持3.5%，保單價值將達39,425.72美元，穩健累積百萬教育基金。

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

