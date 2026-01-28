美元重挫至四年低谷！川普老神在在 還批日本、中國試圖讓貨幣貶值

美國總統川普。 圖：取自白宮直播影片（資料照）

[Newtalk新聞] 美元指數（DXY）周二（27日）重挫 1.28%，來到 2022 年初以來的低點 95.818。今年以來，美元累計跌幅已達約 2.6%。對於美元如此疲弱的情況，美國總統川普表態：「美元表現很棒」。

投資人對美國日漸難以預測政策的擔憂日益加深，不過，川普顯地「不在意」，他表示，「不，我認為美元表現很棒。我認為美元的價值——看看我們正在進行的貿易，美元表現出色」；「我希望美元能夠找到它自己的合理水位，這才是公平的做法」。

這番話暗示，川普更加容忍弱勢的美元。同時也暗示，他有能力影響美元的強弱，稱「我可以讓它像溜溜球一樣上下擺動」；但他認為，這樣做並非好事，並將其比擬成為提高就業數據，而僱用不必要的員工，同時，他也批評了中國、日本等試圖使本國貨幣貶值的亞洲經濟體。

在市場猜測美日可能聯合干預匯市後，日圓最近三個交易日累漲逾 4%，目前見到 152.83。長期來看，聯準會獨立性、不斷擴大的預算赤字、財政揮霍相關的擔憂以及政治兩極化等結構性因素正對美元構成下行壓力。

在市場猜測美日可能聯合干預匯市後，日圓最近三個交易日累漲逾 4%。 圖：鉅亨網

在美元走軟之際，全球其他主要貨幣普遍走升。歐元兌美元在美股盤後一度漲至 1.128 元上方，自 2021 年六月以來首次盤中漲破 1.20，英鎊兌美元曾靠近 1.387 元，刷新同年九月以來高位。一項新興市場貨幣指數連續第 4 個交易日上漲，在美元回落之下，該指數目前處於紀錄高點。

雖川普顯得不擔心美元貶值，但市場認為，美元跌勢恐怕還沒完。長期來看，聯準會（Fed）的獨立性、不斷擴大的預算赤字、財政揮霍相關的擔憂，及政治兩極化等結構性因素，正對美元構成下行壓力。這也影響避險資產也走強，白銀單日大漲逾 8%，至每盎司 112.14 美元，黃金漲 3.5% 至 5,185.9 美元。比特幣漲 1% 至 8.94 萬美元以上。

黃金價格今逼近 5,200 美元／盎司。 圖：Investing.com

Brown Brothers Harriman & Co. 全球市場策略主管 Elias Haddad 評論，「拖累美元的結構性因素——包括對美國貿易和安全政策信心減弱、聯準會的政治化，及美國財政信譽惡化，恐會蓋過相對中性的周期性美元環境，推動美元下行。」

聯準會主席人選的不確定性，也對美元構成壓力。據報導，有分析師認為，川普可能在周三聯準會利率決策會議（FOMC）後，宣布接替鮑爾的人選，尤其在川普不支持聯準會最新決定的情況下。川普政府對鮑爾的刑事調查及試圖解僱聯準會理事庫克（Lisa Cook）的行動，也將在本次會議期間受到關注。

市場目前預期，聯準會周三將維持利率凍結，對今年則是預期有兩次降息、各一碼。然而，法國興業銀行外匯策略主管 Kit Juckes 表示：「現在可能出現部分（美國）政府關門，美元多頭仍有很多擔憂。美國債務的增長仍可能決定聯準會放鬆多少，及美元能否從這裡大幅走弱。」

除了川普政府對弱勢美元的偏好、聯準會獨立性外，聯邦政府可能關門的風險也進一步增添了不確定性。共和黨若不剝離國土安全部的撥款，民主黨誓言阻止國會支出法案。

