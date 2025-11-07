美元降息有變數？ 臺幣恐再現波動 出口業者警戒
美國聯準會10月份正式結束量化緊縮階段，並一如預期地再降一碼，市場則認為更該關注的是聯準會主席鮑爾將卸任，新主席會不會更願意回應川普，這可能會對美元走勢有更強大的影響，而台灣出口業者，面對美國關稅衝擊和匯率波動，又該如何找到機會、趨吉避凶，專家們如何看待美元長期趨勢，來看TVBS深度特寫報導
美國聯準會已正式結束量化緊縮階段並依預期降息一碼，然而市場更關注的焦點轉向聯準會主席鮑爾即將卸任，以及新主席對川普政策的回應態度，這可能對美元走勢產生重大影響。台灣出口業者面臨美國關稅衝擊與匯率波動的雙重壓力，正積極尋找因應策略。專家們分析指出，美元走勢反映美國實質經濟，對全球市場影響深遠，台灣企業需要更完善的風險管理機制來應對這些挑戰，並透過產品創新與數位轉型來維持競爭力。
走進台灣工具箱龍頭明昌國際的智慧工廠，可見整捆鋼板全由電腦精準計算切割，再靠機器雷射沖壓，幾乎全自動化的產線正加速趕單，衝刺年底歐美消費旺季需求。明昌國際董事長張庭維表示，因為民眾的習慣和使用需求不同，台灣的金屬櫃體製造商非常注重歐洲及美國市場，但今年在關稅戰和匯率變動的影響下，營運挑戰也跟著增加。他解釋，關稅影響客戶是否轉移訂單，可能導致訂單流失，而匯率波動則可能使原本有利潤的訂單瞬間變成虧損，今年四、五月那波匯率波動就造成約5、6千萬台幣的損失。
回想今年四、五月份台幣急升至2字頭，張庭維坦言情況令人心慌，他表示做貿易出口20多年，從未見過匯率下降速度如此之快且陡峭。縱使現在台幣已緩緩回到產業習慣的防守範圍，但對於吃過大虧的業者來說，增加分散風險的避險管理策略變得更加重要。張庭維提到他們與歐洲客戶協商，要求漲價或改用歐元交易，採取半強迫的方式應對，同時針對不同市場採用不同貨幣：美國市場用美金，台灣客戶則用台幣。
明昌集團作為全球前十大工具箱製造商，專注外銷，2021年營收突破25億，但在多變的2025年，面對美元進入降息循環，張庭維認為這肯定會影響廠商的獲利能力，但他也指出經濟循環本來就是來來去去，貨幣強弱也都是循環的。確實，景氣和匯率都不是業者或市場能百分百預測，美元趨勢反映著美國實質經濟，牽一髮動全身。
聯準會主席鮑爾於10月30日表示，失業率在8月份仍維持相對低點，而更高的關稅在某些特定貨物類別推升售價，導致整體出現較高通膨，貨幣政策沒有按照任何預設路線進行。雖然川普不欣賞鮑爾，但目前他仍是掌握美元大權的關鍵人物。鮑爾坦言調控美國經濟復甦火侯、壓通膨、撐就業的任何決定都有風險，現在結束縮表、降息添柴火，就是希望催出投資，台灣業者則期待接單。
高明精機總經理張市育表示，如果美國降息，單就美國市場來講應該是好的，因為美國顧客購買設備和投資會更積極。這家專門製造大型龍門加工機的老字號大廠雖然樂觀看待降息活絡投資，但今年關稅、匯率雙夾擊，幾乎吃掉價差優勢。張市育解釋，與日本相比，原本有20%至30%的價差優勢，因關稅問題減少至只剩10%至20%，如果再加上匯率因素，基本上就與日本同價了。
作為台灣的隱形冠軍，高明精機品質無可挑剔，但若與日本更高階的工具機相比，台廠的性價比已不如從前。日幣的優惠價格甚至吸引台灣同業轉向日本採購。張市育指出，今年台灣從日本的進口產品比去年增加了36%，顯示許多台灣企業因為划算而轉向日本採購，證明日本的匯率策略確實奏效。
今年一到九月，台灣工具機出口總額約15.22億美元，年減6.4%，相比之下，日本今年一到七月的訂單額年增4.8%至9058.97億日圓（約60.4億美元），其中賣往亞洲的訂單額年增17.3%，6月份銷往北美訂單額大增19.7%，出口到墨西哥則大幅飆升169.9%。張市育指出，日本匯率在150至160之間波動，相對貶值了約30%至40%，使他們不用降價就能增加30%至40%的獲利。
波動劇烈的匯率走勢對於交期長的工具機、手工具業是一大挑戰，打亂市場規則，使業者無法跟隨日變的價格，報價的拿捏直接影響全年獲利。張市育表示最擔憂的就是匯率，一旦不確定就很難進行後續的報價或收款。但即使環境艱難，仍有不變的真理：產品夠強大就有定價和議價的話語權。
高明精機正努力提升效率，張市育指出，他們過去一部機器從定位到出廠需要四個月（約120天），現在只需37天，大幅減少不必要的等待和浪費。此外，他們還計劃開發類似ChatGPT的系統，幫助客戶解決問題，如刀具更換困難等，只要描述問題，系統就能提供解決方案。
這不是盲目跟風AI熱潮，而是希望解決台灣工具機產業的侷限。張市育解釋，台灣機器品質很好，但客戶在使用幾年後常因售後服務不足而抱怨，尤其是當機器出現問題時，時差和溝通障礙讓客戶感到困擾。傳統產業經驗傳承多靠師傅手把手教導和主觀判斷，但這無法滿足全球客戶需求。他們正利用AI技術保存老師傅的經驗，建立自己的數據庫和ChatGPT系統。
美元今年波動劇烈，美元指數已下跌超過10%，加上即將啟動的降息循環，未來兌台幣走勢備受央行和投資人關注。美國和歐洲都在放寬貨幣政策支撐市場，但台灣央行仍按兵不動，可能是擔心關稅談判尚未定局，尤其今年對美貿易順差可能達到1200億美元的台灣，恐面臨匯率操縱國的負面標籤。
中經院副研究員戴志言表示，匯率操縱國的調查每年都在進行，台灣基本上都列在觀察名單上，主要因為台灣有外匯管制，央行也有管理匯率的工具和方法，這是台灣特殊情況，也是不得不為之。央行的行動攸關股匯債市，但專家提醒更關鍵的是未來的發展。
國泰世華首席經濟學家林啟超指出，現在市場上所有匯率包括歐元、日元和台幣基本上都已反映到2026年底的預期，反而到明年，特別是今年12月或明年1月川普提名新的聯準會主席後，市場會更關注這一因素。政大外交系教授張文揚認為，川普可能會提名理念一致、傾向弱勢美元的候選人，但他不認為弱勢美元會持續走下去。
林啟超進一步解釋，如果美元長期貶值，將不利於吸引長期投資，因為沒有人願意在貨幣長期貶值的國家進行大規模資本支出。專家們普遍認為美元強勢仍是長期趨勢，只是市場常有波動，導致羊群效應，投資人需謹慎應對，避免在降息熱潮中做出錯誤決策。
