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美國深陷中東的地緣泥淖，呈現在世人眼前的，是絕對的軍事優勢已無濟於事；而潛伏在背後更具毀滅性的危機，則是美元霸權的日漸衰頹。伊朗已開始接受以中國人民幣作為石油交易的結算貨幣。這絕非單一國家的貿易變革，更可能象徵全球「去美元化」的巨浪正在加速席捲，甚至將對長期主導國際金融體系的美元霸權構成致命挑戰。

「石油美元」體系源於1970年代，這套體系讓美國得以長期享受強勢貨幣的紅利。近年來隨著地緣政治版圖的劇烈變遷，中國、俄羅斯、伊朗等國開始積極打破藩籬，推動「去美元化」。尤其在俄烏戰爭爆發後，美國將金融工具武器化，祭出嚴厲制裁並凍結俄羅斯部分海外資產，這讓許多國家陡生戒心：過度依賴美元體系，可能帶來無法承受的政治掣肘與風險。因此不少國家逐漸轉向尋求以本國貨幣進行貿易結算，期盼能降低對美元及美國金融系統的依賴。

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其中，中國近年全力推進人民幣國際化，尤其在能源交易領域更是動作頻頻。除了伊朗之外，中俄之間的能源巨額交易，也已有相當比例改採人民幣或盧布結算。此外，中國與部分中東產油國也持續深化談判，企圖擴大人民幣的支付機制。

伊朗轉抱人民幣支付石油，意味著石油美元體系已然出現裂痕。一旦越來越多國家在能源交易中摒棄美元，美國可能喪失過去數十年來享有的貨幣壟斷優勢，進而引發其債券市場、利率與通膨的連鎖震盪。投資大師達里歐亦將此視為「世界金融史上最具震撼性的新聞之一」。他強調，歷史上的世界強權通常都會經歷「崛起、繁榮、負債、衰退」的週期律，而美國目前正處於高債務與財政承壓的日落階段。

不過，也有眾多經濟學者認為此刻斷言「美元霸權終結」仍嫌操之過早。儘管人民幣在部分國際貿易中的使用率正逐步抬頭，但美元依然是全球無可替代的最主要儲備貨幣。根據國際貨幣基金組織與SWIFT的最新數據，目前全球外匯儲備與跨境支付仍以美元穩占最大宗；人民幣占比雖逐年攀升，但與取而代之的距離仍猶如鴻溝。

此外，美元霸權不單靠石油交易支撐，更仰賴美國龐大且深邃的金融市場、成熟的法治制度、全球投資人對美國國債的堅實信任，以及美元在國際貿易中冠絕全球的高流動性。相較之下，人民幣目前仍受限於中國的資本管制，國際自由流通程度相對有限，短期內若想全面撼動美元霸權，難度依然極高。

全球金融格局確實正在歷經一場無聲的嬗變。尤其在美中博弈加劇、地緣政治衝突升溫的歷史節點下，「多極化貨幣體系」已逐漸成為市場討論的核心。未來全球或許不再是美元獨領風騷，而是逐步走向美元、人民幣、歐元等多強並存的割據局面。

即便全球去美元化的進程正在滴水穿石，也不意味美元會在旦夕之間失去主導地位。整體而言，伊朗接受人民幣結算石油，確實反映出全球經濟與政治力量正迎來新一輪洗牌。這不僅是能源交易路徑的改變，更可能牽動未來國際金融新秩序的深遠演變。