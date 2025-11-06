美元黃金美債罕現三頭齊揚 專家：避險轉變金融屬性

圖／TVBS

美元、美債與黃金市場近期同步走強，形成罕見的多頭並行現象，引起投資人高度關注。上班族kinsey不僅投資台股，也開始轉向美股與基金，特別是看好美元持續上揚的趨勢。他採用定期定額方式投資基金和股票，投資標的從穩健型到熱門AI類股都有涉獵，甚至在家人建議下也開始嘗試投資黃金基金，並獲得了不錯的收益。專家指出，美元強勢主要因為其他國家經濟表現較弱，而黃金已從避險工具轉變為具金融屬性的投資標的。

外國央行減持美債，去美元化效應持續發酵。圖／TVBS

上班族kinsey表示，他主要採用定期定額方式投資基金，股票也同樣以定期定額方式進行。他的投資組合多元，從穩健型產品到近期熱門的AI類股都有所配置，而黃金投資則是在有餘裕時才會考慮。kinsey提到，是家人觀察市場後建議他可以嘗試投資一些黃金，後來發現他購買的黃金定期定額基金確實出現了快速小幅上漲，讓他感到相當滿意。

長期關注市場變動的投資者發現，近期美元和美債的漲勢與歷史經驗有所不同。傳統上，美元和美債價格呈現反向關係，當聯準會降息後，美債殖利率應走低，美元也應走貶，但近兩個月觀察顯示兩者竟同時上揚。富邦投顧董事長陳奕光解釋，美元強勢的主要原因是其他國家經濟表現較弱。他指出，美元指數主要由英鎊、歐元、日圓、加幣、瑞郎和瑞士法郎這六種貨幣組成，而這些國家的經濟狀況不佳，歐洲更是處於「貧血式復甦」，導致這些國家降息速度比美國更快。根據最新資料，紐約聯邦準備銀行代表外國央行持有的美國公債總值降至2兆7800億美元，創2012年8月以來新低，短短2個月內就減少了1300億美元。陳奕光分析，全球對美債持有度變化主要有三個原因：去美元化趨勢、地緣政治因素，以及中國、印度和沙烏地阿拉伯加強本國貨幣結算。不過他認為，隨著降息循環正式啟動，到2026年各國增持美債的意願應該會逐漸回升。

金價衝上每盎司四千，避險情緒推升買盤熱度。圖／TVBS

黃金價格也從年初開始不斷上漲，屢創歷史新高。一條金手鍊從年初的16萬元漲至24萬元。即使中國大陸宣布取消黃金零售的「增值稅抵扣」，導致金價一度跌破每盎司3900美元，最後仍維持在4000美元上下。銀樓珠寶業者石文信認為，未來一兩年內黃金價格下跌機率不大，並指出全球黃金儲存量有限，可能在35年後就會被開採殆盡。

摩根士丹利報告指出，利率下降將成為推動金價上漲的主要動力，並帶動黃金ETF吸引更多資金流入。陳奕光則表示，黃金已經從避險工具轉變為具有金融屬性的投資標的，預計金價將在3800至4400美元之間形成箱型整理，目前正處於回檔初期，需要時間在這個區間形成支撐後才能判斷未來走向。

