美元「2原因」不確定性高 外銀：無催化劑上行偏弱

新台幣匯率示意圖。（圖／報系資料照）

美國聯準會（Fed）重啟降息循環，加上勞動市場數據強於預期，美元指數上周走強，市場等待更多經濟數據及川普下屆聯準會提名人選，外銀普遍預測美元後市將呈現「短彈、中期偏弱」格局。外銀認為，近期行情受到市場空頭回補，但美元指數（DXY）缺乏持續性。

英國《經濟學人》指出新台幣被嚴重低估後，近期新台幣對美元卻持續走貶，國內各外銀及法人都不敢多作評論。法人認為，美元走強應只是短期的情況。

經濟學人近期也報導直指台灣患有「台灣病」，台灣為提振出口競爭力和擔心保險公司倒閉，因此央行必須控制新台幣升值，此即為台灣病的問題。與此同時台灣央行和美國財政部14日簽署了有關於匯率安排的聯合聲明，強調央行每半年需提出一份央行干預匯市的相關報告

廣告 廣告

星展集團對美元指數維持漸進式和有序的貶值觀點。星展表示，美國偏高的實質收益率和具韌性的美國股市是目前支撐美元表現的正面因素，進入2026年，可能在政治上遭受重創並處於周期性疲軟狀態，會使美元承受額外壓力。

渣打銀行表示，美元指數第四季以來雖然跌幅收斂，並可望在短線反彈至100附近區間，但此處將面臨明顯技術與基本面壓力。從中長期來看，美元下行風險雖減輕，但欠缺足夠催化劑支撐美元延續上行，市場對聯準會降息預期、雙重赤字和結構性問題等都會進一步加大美元走弱壓力。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

陸郵輪取消赴日行程「改去這國家」 陸客吐氛圍：誰去日本就是叛徒

南韓高中生昏迷遭多家醫院急診拒收致死 議員揭露：14家醫院「沒一間願意收他」

台鐵車廂內抽菸遭車長廣播「請當人別當畜牲」 一票人讚爆：大快人心