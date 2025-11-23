美元「2原因」不確定性高 外銀：無催化劑上行偏弱
美國聯準會（Fed）重啟降息循環，加上勞動市場數據強於預期，美元指數上周走強，市場等待更多經濟數據及川普下屆聯準會提名人選，外銀普遍預測美元後市將呈現「短彈、中期偏弱」格局。外銀認為，近期行情受到市場空頭回補，但美元指數（DXY）缺乏持續性。
英國《經濟學人》指出新台幣被嚴重低估後，近期新台幣對美元卻持續走貶，國內各外銀及法人都不敢多作評論。法人認為，美元走強應只是短期的情況。
經濟學人近期也報導直指台灣患有「台灣病」，台灣為提振出口競爭力和擔心保險公司倒閉，因此央行必須控制新台幣升值，此即為台灣病的問題。與此同時台灣央行和美國財政部14日簽署了有關於匯率安排的聯合聲明，強調央行每半年需提出一份央行干預匯市的相關報告
星展集團對美元指數維持漸進式和有序的貶值觀點。星展表示，美國偏高的實質收益率和具韌性的美國股市是目前支撐美元表現的正面因素，進入2026年，可能在政治上遭受重創並處於周期性疲軟狀態，會使美元承受額外壓力。
渣打銀行表示，美元指數第四季以來雖然跌幅收斂，並可望在短線反彈至100附近區間，但此處將面臨明顯技術與基本面壓力。從中長期來看，美元下行風險雖減輕，但欠缺足夠催化劑支撐美元延續上行，市場對聯準會降息預期、雙重赤字和結構性問題等都會進一步加大美元走弱壓力。
看更多 CTWANT 文章
陸郵輪取消赴日行程「改去這國家」 陸客吐氛圍：誰去日本就是叛徒
南韓高中生昏迷遭多家醫院急診拒收致死 議員揭露：14家醫院「沒一間願意收他」
台鐵車廂內抽菸遭車長廣播「請當人別當畜牲」 一票人讚爆：大快人心
其他人也在看
現金股利1.8元！「這檔」前三季穩賺124億 不排除加碼股票股利
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導受美股重挫拖累，台股本週（11/17～11/21）走勢震盪，終場加權指數週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守2萬7千點...FTNN新聞網 ・ 1 天前
輝達利多出盡？美股變臉崩跌 高盛揭9大警訊：市場已傷痕累累
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）亮眼財報一度帶動股市強漲，美股四大指數齊翻紅，然而漲勢卻未延續，週四（20日）美股盤中全面反...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
翻車啦！富喬飆漲後重摔 爆1255萬元違約交割
根據規定，如果在「T+2」上午10點前，投資人交割帳戶內的餘額不足，銀行扣不到投資人應該要繳交的交割價款，就會發生「違約交割」。依時間推算，違約交割的投資人實際交易日應落在 11/19 本周三。富喬19日下跌5.74％，20日隨即直奔漲停，21日則回檔5.43％，近三個交易日股價...CTWANT ・ 1 天前
台股瞬間蒸發991點！記憶體慘崩全跌停 竟剩「這1檔」被三大法人狂掃1.1萬張！
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股今（21）日遭遇猛烈賣壓，加權指數收在26,434.94點，重挫991.42點，跌幅達3.61%。三大法人合計賣超達1,080.72億元，市...FTNN新聞網 ・ 1 天前
談台美匯率聲明後台幣走勢！陳鳳馨揭美國真實目的 預言這時間「台幣將升值」
英國《經濟學人》近期報導直指台灣患有「台灣病」，台灣為提振出口競爭力和擔心保險公司倒閉，因此央行必須控制新台幣升值，此即為台灣病的問題。與此同時台灣央行和美國財政部14日簽署了有關於匯率安排的聯合聲明，強調央行每半年需提出一份央行干預匯市的相關報告。對此，媒體人陳鳳馨在網路節目《風向龍鳳配》中指出，《經濟學人》和美國官方的關聯度不高，並未密切綁定，因此兩件事......風傳媒 ・ 4 小時前
台股週線崩跌962點！外資猛丟高股息ETF、國家隊反手狂撿 斥資33億入袋「這5檔」破14萬張
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數上週（11/17～11/21）週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點。台股上週加權指數崩跌，週線迎來連3收黑，高...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
大哥大手筆撐場！先砸111億搶進金控王12萬張 再擲102億掃貨全球IC測試龍頭
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導受美股重挫拖累，台股本週（11/17～11/21）終場加權指數週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守2萬7千點大關。根...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
記憶體迎獲利了結下車潮！自營商單週猛砍「4檔記憶體大廠」逾3.1萬張 提款近21億元
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股本週（11/17～11/21）受美股重挫影響，終場加權指數大跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守27,000點大關。根...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
外資大撤退台積電重挫4% 大盤血崩近千點周線連三黑/鴻海OpenAI合作缺採購承諾 市場憂成「金主」股價挫/被動元件逆勢噴火 蜜望實金山電漲停最搶鏡｜Yahoo財經掃描
美股在強勁就業數據澆熄降息期待、聯準會10月會議紀錄偏鷹，以及市場對關稅與AI資本支出過熱的疑慮升溫下全面翻黑，四大指數重挫。道瓊工業指數下跌0.84%；標普500指數下跌1.56%；那斯達克指數下跌2.15%；費城半導體指數更重挫4.47%，反映投資人對半導體庫存、AI伺服器建置成本與企業支出周期的疑慮升高。科技股多數走弱，輝達財報雖亮眼但盤中由漲轉跌收黑3.15%，美光下殺逾10%、超微大跌近8%，向雲端服務商出租算力的CoreWeave與電腦儲存設備服務商Sandisk亦同步重摔，美股AI鏈全面遭到獲利了結。台積電ADR同步承壓，重挫拖累今日台股電子權值情緒。 亞股同樣全面走弱，日股大跌2.40%，韓股重挫3.79%，港股走弱2.38%，上證指數亦走跌2.45%，反映全球科技與出口產業鏈的避險氣氛持續升高。 台股今（21）日遭逢恐慌性賣壓重擊，終場大跌991.42點收26,434.94點，成交量5,508億元，周線連3黑、季線失守。權值股全面潰逃，台積電(2330)收跌70元至1385元、跌幅4.81%，鴻海(2317)下挫逾4.8%、日月光投控(3711)跌6%，聯發科(2454)亦收黑3.3%。盤面殺盤最重的記憶體族群崩跌，華邦電(2344)、南亞科(2408)、群聯(8299)、商丞(8277)全數被打到跌停，威剛(3260)、旺宏(2337)、力積電(6770)、十銓(4967)等跌幅集中6%～8%，成為今日重挫主因。反觀被動元件在銀膏、銅膏可能啟動漲價循環的題材帶動下，蜜望實(8043)、金山電(8042)強勢亮燈漲停，光頡(3624)、立隆電(2472)同步逆風走強，成為盤中少數亮點。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
台股崩跌照樣噴！這「被動元件」猛拉2根漲停 股價4天暴衝36%登強勢股王
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股昨（21）日終場加權指數收在26,434.94點，崩跌991.42點，跌幅3.61%，創下史上第6大跌點。被動元件廠蜜望實（8043）不受...FTNN新聞網 ・ 1 天前
不畏台積電暴跌！大摩高喊目標價1688元「列Top Pick」 多檔台廠供應鏈同步看旺
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台積電股價21日大幅回檔，收在1385元、重挫70元，市值單日蒸發1.81兆元，並拖累大盤下挫超過562點，不過外資依然力挺這檔科...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
「這家」被動元件廠獲法人大力加碼 21日爆量噴漲停
蜜望實主要為電子零組件代理商，長期代理日本知名被動元件品牌，在台擁有穩定通路優勢。21日成交量達4萬6594張，回顧近期走勢，近5個交易日累計上漲28.09%，勇奪強勢股王。蜜望實日前應主管機關要求公告10月自結損益，營收達6.42億元，年增59.31%；歸屬母公司淨利達1.15億元...CTWANT ・ 23 小時前
台股收盤》台股跳水逾990點 史上第六大跌點 專家：降息預期崩了
[Newtalk新聞] 台股今天(21日)終場跌逾990點，收在26434點！上櫃、電子與金融類股全收黑！盤中最低來到26,395點，跌點一度擴大逾千點，成交量約5498.35億元，創下史上第6大跌點。 分析師林漢偉表示，輝達財報利多不漲，股價長黑K破線，AI泡沫聲浪太強，台股重挫跌破季線，昨天史上第二大漲點全數回吐，今天大跌991點，創下史上第六大跌點。 分析師鐘崑禎表示，今天幾乎所有族群通殺！記憶體：南亞科、華邦電、群聯跌停鎖死！PCB：台光電、定穎投控觸及跌停！散熱：奇鋐、高力觸及跌停！AI趨勢不變！台股轉為大區間震盪。 至於何時轉強？鐘崑禎指出，台股轉強靠的不是輝達財報，而是只需讓市場確信，就算12月不降息，1月也會降。 「昨天大漲快900點，今天一度大跌千點。」哲哲老師、分析師郭哲榮表示，輝達的財報確實是解除AI泡沫的疑慮，所以這一波下跌是屬於籌碼與技術面的洗牌。 「股市回檔主要原因是昨晚美國公布，9月的非農數據原先預期5萬人，實際公布11.9萬人，讓下個月的降息預期直接跌破40％，所以是總體經濟面以及籌碼面的問題，並不是AI泡沫造成的。」哲哲老師說，這只是短線上會影響，只要新頭殼 ・ 1 天前
挑戰2028年獲利百億？自營商狂撈「這檔」破萬張成買超王 再砸1.9億補貨廣達
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數上週（11/17～11/21）週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點。據證交所盤後公布籌碼動向，自營商（自行買...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
液冷時代來了！GB300+自研ASIC大改水冷架構「這2檔」卡位千億商機 目標價直指1800、1288元
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導AI伺服器功耗一路飆升，從GB200、GB300到各家自研ASIC陸續轉向液冷，使散熱生態系迎來關鍵轉折。法人指出，液冷將不再只是...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
台股爆摔991點！外資狂倒「高股息ETF」3檔破7萬張 再提款0050達89億...連賣33天
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股昨（21）日終場加權指數收在26,434.94點，崩跌991.42點，跌幅3.61%，創下史上第6大跌點。據證交所盤後公布籌碼動向，外...FTNN新聞網 ・ 1 天前
存股族走路有風 「這10檔」台股ETF近三月大漲雙位數
順序先後排名為台新臺灣IC設計（00947）、富邦科技（0052）、主動統一台股增長（00981A）、元大電子（0053）、新光臺灣半導體30（00904）、中信小資高價30（00894）、野村臺灣新科技50（00935）、群益半導體收益（00927）、富邦台50（006208）、元大台灣50（0050）；其近三個...CTWANT ・ 2 小時前
兆級ETF挑戰遇阻！0050再遭外資猛砍201億...「連賣第10週」 6檔高股息也被大出清
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數本週整體（11/17～11/21）下跌962.56點至26,434.94點，週跌幅3.51%。元大台灣50（0050）目前資產規模來到8815....FTNN新聞網 ・ 20 小時前
美政府關43天後…金價跳水美元升 專家：明年上看4900美元、進場時間曝
美國政府經歷長達 43 天、史上最久的關門，使原本延後發布的 9 月非農就業數據出爐後亮眼呈現，新增就業達 11.9 萬人，遠高於市場原先預估的 5 萬人。意外強勁的數據推升美元指數彈升，金價更一度自高點「跳水」急跌近 2%。三立新聞網 setn.com ・ 52 分鐘前
3千股民下車！高息ETF雙月配升息9.32%明最後買進日 「這檔」年化配息率飆10%
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導本周有3檔ETF即將除息，其中採雙月配、受益人數逾3.4萬人的高息ETF永豐ESG低碳高息（00930），上周五（21日）公告最新配息...FTNN新聞網 ・ 5 小時前