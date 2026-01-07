美光再飆10% 分析師：AI模型進化的下一道門檻不是運算，是記憶體！

SK海力士生產的記憶體晶片。路透社資料照片



美股在本週氣勢如虹，四大指數持續全面上漲。浦惠證券投顧分析師王倚隆今（1/7）指出，Micron美光昨晚再度暴漲逾10%！這種噴出走勢讓人難以置信，市場資金明顯押注記憶體成為AI目前最關鍵的瓶頸，整體科技股炒作氛圍從去年第四季就已經從算力競賽，轉向資料中心內部的儲存與記憶體大幅度需求。

王倚隆今天在粉專王董的大籌碼中指出，沒看錯！美光再漲10%！

他說，道瓊指數正式站上49000點，收盤大漲1%再創歷史新高！S&P500同步上漲0.6%刷新歷史新高紀錄，那斯達克指數同樣走高0.6%！費半更是狂飆2.7%，再度成為最強美股指數！國際銅價不讓貴金屬專美於前，昨晚也正式突破每噸13000美元再創歷史新高！

廣告 廣告

他也說，科技股成為推升盤勢的核心動力，焦點全數集中在CES消費性電子展。Nvidia執行長黃仁勳正式揭露Vera Rubin次世代AI超級晶片平台，AMD執行長蘇姿丰則首度公開Helios對抗方案，AI算力競賽全面升溫！Intel與Qualcomm的新款PC晶片也同步亮相，科技巨頭輪番展示新品上陣，也讓市場投資人對於AI硬體投資循環的期待再度被點燃。

他表示，Micron美光昨晚再度暴漲逾10%！才隔了一天交易日而已，馬上再來一根10%以上長紅再創歷史新高！這種噴出走勢幾乎讓人難以置信，美光在本季EPS直接翻倍的財測公布，順利突破前高壓力之後，就走出近乎垂直的強勢噴出！市場資金明顯押注記憶體成為AI目前最關鍵的瓶頸，整體科技股炒作氛圍從去年第四季就已經從算力競賽，轉向資料中心內部的儲存與記憶體大幅度需求。

王倚隆說，有些華爾街外資開始重新審視記憶體這波超級循環，AI模型進化的下一道門檻其實不是運算，而是記憶體！Micron、SK Hynix與Samsung的記憶體部門正站在風口上，連豬都會飛！Micron預估HBM市場2028年將達到1000億美元規模，年複合成長率高達40%；這就是為什麼股價已經暴漲240%，但是預期本益比卻還是只有10倍，對比S&P500大盤指數與Nvidia都還顯得超值太多，難怪股價近期還可以一直噴出！

他同時表示，SK Hynix被視為HBM真正的核心供應商，目前對Nvidia供貨的市占率約60%，甚至被外資預期今年HBM4的市占將衝上70%！Sandisk則是在分拆後成為黑馬，NAND快閃記憶體在邊緣AI、機器人與自駕車的角色快速升溫！這波記憶體的超級循環處在高階產品需求大暴增，一般產品受到產能排擠也出現缺貨，記憶體廠商因此擁有非常高的定價權，自然帶動營收與獲利出現三級跳！

更多太報報導

00927漲5.72%勝大盤居冠 配息0.91元 估年化配息率16.7%

立委籲為非電子股發行「遺珠ETF」 金管會主委：盡量做到資訊完整結構

黃仁勳月底再訪台！30日尾牙後重現「兆元宴」 重要行程曝光