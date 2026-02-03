美光出現「不詳訊號」？ 分析師喊利多已反映 準備硬著陸





AI需求攀升帶動記憶體缺貨潮，美國記憶體大廠美光科技（Micron Technology）積極擴產，據《MarketWatch》報導，美光股價近月呈拋物線上漲，1月創下自2000年2月以來最大單月漲幅，並多次改寫收盤新高。但從一項技術指標來看，它們現在似乎已經準備好硬著陸了。

報導指出，基本面方面，受人工智慧（AI）帶動的需求升溫與供給吃緊推升價格與獲利，市場氣氛偏多，依《FactSet》統計，追蹤美光的分析師中約88%給予正向評等。

不過，BTIG技術分析師克林斯基（Jonathan Krinsky）指出，從技術面觀察，美光股價已「處於歷史高點」，目前距離200日移動平均線（200-day moving average, 200-DMA）約高出147%，略低於1月28日曾達152%的紀錄。作為長期趨勢指標，過去兩次接近此幅度時，股價隨後皆步入空頭。

回顧歷史，網路泡沫（dot-com bubble）高峰前後，美光與200日線的乖離最高僅約98%，2000年7月14日見頂時約89%，三個月後股價下跌65%，一年後仍低62%。更早的1995年9月11日，因微軟Windows 95（微軟視窗95）上市帶動記憶體需求，乖離一度達124%，其後三個月下跌42%，一年後跌幅擴大至77%。

克林斯基提醒，歷史不一定重演，乖離也可能隨時間消化而收斂，但投資人應認知「好消息已反映在股價中」。在基本面仍強的同時，技術面風險正在升高，操作宜更審慎。

