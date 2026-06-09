美光帶科技股續漲！美股4大指數開盤勁揚
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[NOWNEWS今日新聞] 美國股市9日全面走高，半導體板塊連續第二天走出上週五的暴跌陰霾，強勁反彈。美國總統川普再次放話美伊協議即將達成，國際油價大跌，安撫市場情緒。標普500指數開盤上漲 0.9%，那斯達克綜合指數上漲 1%，道瓊工業指數大漲390點或0.8%。
截至美東時間9時55分，道瓊工業指數上漲442.02點或0.87%，暫報51,228.03點；標普500指數上漲61.54點或0.83%，暫報7,467.27點；那斯達克指數上漲245.39點或0.95%，暫報26,175.05點；費城半導體指數上漲263.74點或2.04%，暫報13,170.43點。
熱門個股部分，台積電ADR上漲1.82%、輝達上漲0.25%、美光上漲2.4%、英特爾上漲1.34%、甲骨文上漲2.7%、Meta上漲1.77%。
CNBC報導，上週五因投資人擔憂AI行情漲過頭而引發的半導體血洗潮，在本週迎來連續兩天的強烈修正。美光科技（Micron Technology）上週短短兩天內暴跌約20%，今開盤再度上漲近4%，延續昨日高達10%的報復性反彈。
地緣政治也出現轉機，美國總統川普今日樂觀宣稱，美國與伊朗可能在「兩到三天內」達成協議，屆時將「立即重新開放荷姆茲海峽」。此言一出，西德州原油（WTI）期貨應聲重挫約 3%，跌破每桶 90美元大關。
儘管伊朗外交部週一稱已暫停對以色列的軍事打擊，但警告若以軍繼續在黎巴嫩推進，德黑蘭將重啟攻勢。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）隨後也強硬表示，與伊朗及真主黨的衝突「尚未結束」。不過市場顯然更願意相信川普的停火大戲，原油溢價迅速回吐。
本周華爾街最矚目的焦點就是兩大科技巨獸，馬斯克旗下的SpaceX預計將於本週五（12日）正式掛牌，這將成為有史以來規模最大的IPO案，估值高達1.75兆美元，部分投資人認為這將為AI引領的牛市注入無限燃料，但也引發科技泡沫擔憂。有知情人士透露，OpenAI已於週一晚間悄悄向美國證券交易委員會（SEC）提交了秘密IPO（首次公開募股）申請，讓市場對AI狂潮的熱情再度沸騰。
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美股主要指數周二 (9 日) 盤中全面走低，科技股與晶片股賣壓再度湧現，拖累主要指數大幅下挫。隨著投資人持續獲利了結今年以來漲幅驚人的 AI 概念股，加上美國總統川普對伊朗發出強硬警告，市場對中東衝突再度升級的擔憂升溫，進一步打擊
晶片股反彈熄火！美股漲跌互見 費半挫近2％、道瓊震盪千點小漲
國際金融市場動盪加劇，美股周2（9日）開盤雖一度在科技股逢低買盤帶動下強勢衝高，道瓊工業指數與那斯達克指數早盤分別大漲逾400點與300點，激勵與台股高度連動的台指期夜盤一度勁揚396點，最高攻上45073點。然而盤中晶片股買氣急速凍結，美股主要指數隨後全面反轉崩跌，盤中費城半導體指數更慘烈滑落7.62%。最終道瓊歷經震盪千點後反彈小漲85點；費半下挫近2％。
60萬股東臉都綠了！「這檔」遭外資狂砍8.8萬張 股價3天慘跌18%
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明天台股回神？台期指夜盤反彈「大漲900點」
即時中心／徐子為報導由於人工智慧投資熱潮推動科技股近期大跌後賣壓湧現，加上市場擔心聯準會可能升息，美國股市上週五（5日）重挫。台股今（8）日早盤一度下跌2281.76點、5.06%，指數來到42,789.18點。終場指數跌1568.16點，力保收4.3萬點大關。市場關注今晚美股開盤走勢及台期指夜盤動態，目前台期指夜盤上漲900點，美股盤前走勢則是有升有跌。
泡沫要來了？美股「70%閃熊市訊號」美銀警告投資人
財經中心／李明融報導AI 狂潮帶動美股連連創高，但這波多頭行情恐怕即將見頂，甚至面臨泡沫破裂的危機！美國銀行證券（Bank of America Securities）近日發布最新重磅報告，直言美股當前已觸發高達 70% 的「熊市指標」（bear market signposts），亮起太多危險訊號。歷史經驗顯示，一旦觸及這個門檻，市場往往會步入風險高度集中的危險期。面對步步逼近的熊市風暴，美銀策略師團隊向全球投資人發出強烈警告：現階段應當「逢高出脫、獲利了結」，趕緊把獲利落袋為安，切勿盲目追高。
台積電漲不動？外資連5砍6.4萬張 老手點出3大原因「留意這類股」
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快訊／明台股有望繼續漲？美股開盤1數據報喜「4大指數勁揚」
上個交易日美股指數大多回彈，台股也從週一的跌勢中回血。聚焦美股，美國公布4月貿易數據，雖然仍是貿易逆差狀態，但有較3月減少7億美元焦點個股則有，被輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳直接點名「買他們股票」的高通（Qualcomm）、計畫大幅提高股息的房地產商Welltower。今（9）日美股開盤，4大指數一度上漲。
台股大暴跌！分析師籲「別急拋售」：週三是關鍵
財經中心／李筱舲報導美股5日四大指數全面重挫，亞洲股市也連帶受到影響。台股今（8）日開盤整片綠油油，終場以下跌1568.16點、跌幅3.48%，加權指數43,502.78點坐收，創下史上第3大跌點。對此，分析師提醒，股市大跌之際絕對不能盲目殺出，建議投資人需緊盯「外資動態」與「新台幣匯率」兩大止穩訊號，並至少持續觀察到週三。
科技股反彈熄火！美股漲跌互見 台積電ADR上揚
即時中心／綜合報導由於科技股反彈勢頭減弱，加上美國總統川普表示，美國必須對伊朗擊落美國直升機一事作出回應，美股週二（9日）呈現漲跌互見，道瓊終場上揚86.10或0.17%，收在50,872.11，標普五百下挫0.26%或19.08，那斯達克綜合下挫0.97%或250.84，費城半導體指數下挫1.93%或248.88，台積電ADR上揚1.12或0.26%，輝達下挫0.22或0.45。
台股崩跌後大反轉？不只南亞科 達人揭「跌停彈起」訊號：這檔也值得盯
受到美股上週五重挫影響，尤其費城半導體指數暴跌逾10%，引爆全球科技股賣壓，台股8日上演「黑色星期一」行情，終場崩跌逾1500點，投資人關注本周台股盤勢。對此，臉書財經粉專「股海老牛」今（9）日開盤前在臉書以「台股跌又當機！乾爹來救我」為題分享，8日早盤狂殺近2700點，他搶股票搶到APP差點當機；他也點出，南亞科（2408）等記憶體股「從地板彈起」的動作值......
訂單能見度明確＋營收亮眼！「老牌散熱廠」衝漲停奪強勢股王 「這2檔」股價連7噴進榜
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數昨（9日）終場收44,704.44點，上漲1201.66點或漲幅2.76%，成交額達1.15兆元。老牌散熱廠高力（8996）近期營運...
費半走軟 台指期夜盤跌千點
台股8日才度過史上第三大收盤跌點的「黑色星期一」，9日立刻回神，在美國科技股大幅反彈下，台股由權值股、被動元件等族群接棒，聯發科、大立光、國巨強勢漲停，台積電、台達電同步走揚，台股指數9日重返4萬4千點大關，終場大漲1201.66點，漲幅達2.76％，收在4萬4704.44點，成交金額1.22兆元。資深分析師蔡明翰說，隨著美股止穩，台股短期內大漲大跌千點的機率下降，市場將逐漸回到多頭樂觀情緒。
股匯背離…台股暴力反彈 熱錢持續撤離
台股在「黑色星期一」重挫逾千點後，昨天指數暴力反彈大漲一二○一點，以四萬四七○四點收盤，漲幅百分之二點七六，成交量一兆一五一九億元。專家表示，第一道空襲警報暫告解除，但還有第二、第三道難題，能否安全闖關仍有待觀察。
空頭大屠殺！「這檔金融股」遭外資狠砍10萬張 74萬股民秒變韭菜
台股昨（8）日遭遇猛烈空頭襲擊，終場加權指數大跌1568.16點，跌幅高達3.48%，收在43502.78點。其中，金融股族群成為外資屠殺對象，擁有74萬股東的凱基金（2883）遭血洗，一口氣砍逾10萬張，股價終場下跌3.08%，收26.75元，成交量逾27萬張。
新台幣爆逾1488億元巨量！史上第二大 匯價創半個月最低
股匯脫鉤！台股今（9）日強彈 1,201 點、收復先前三分之二失土，但新台幣匯率卻「走自己的路」。在多方激烈多空交鋒下，台北匯市狂飆出 47.46 億美元（約新台幣 1,488 億元），一舉刷新歷史第二大紀錄，新台幣兌美元終場以 31.618 元、貶值 3.8 分作收。
外資狂砍逾4萬張！國家隊豪擲10億 買超「這檔晶片股」
台股昨（9）日上演大回血，加權指數強勢反彈1,201.66點，以44,704.44點作收，漲幅達2.76%。不過，面板大廠友達（2409）和記憶體人氣股華邦電（2344）淪為外資吸血續命對象，分別慘遭狂砍8萬412張和4萬8094張，國家隊進場救援，各輸血1億2532萬0236元與10億470萬4181元，買超張數占據第二和第一名。
新增處置股僅一檔！電商王者列20分撮合 一路關到6月24日
台股近期高檔震盪，但個股表現依舊火熱。證交所、櫃買中心昨（9）日公布最新處置股名單，僅有富邦媒（8454）1檔上市公司遭列入處置，上櫃市場則掛零。由於富邦媒近六個營業日股價累積漲幅高達59.63%，且起迄兩個營業日收盤價價差達161元，因此遭證交所加重處置，自今（10）日起至6月24日止，交易方式由原本每5分鐘撮合一次，再延長為每20分鐘撮合一次。
專家看盤》大盤報復性強彈 跌深反彈 落後補漲來了 觀察上影線壓力
[Newtalk新聞] 「台股今天(9日)啟動報復性強彈，收復昨天超過半數跌幅，權值股買盤回流推升指數，中小型股觀察反彈續航力。」分析師林漢偉表示，台股今天啟動跌深反彈，留意開高後上影線壓力。 回顧美股表現：美股昨天四大指數漲多跌少，以伊戰事緩和激勵市場信心，費半指數大漲5.61%，收復上周超過半數跌幅。半導體股英特爾上漲11.19%、美光上漲9.87%。大型科技股特斯拉上漲4.59%、輝達上漲1.73%。 林漢偉表示，美股昨天全面開高，市場反映中東戰事降溫，傳出英特爾取得AI大單，帶動半導體股強勢反彈，科技股買盤全面回流。費半指數出現報復性反彈，雖然尾盤蘋果轉跌，壓抑部分漲幅表現。但美股仍收復上週五大部分跌幅空間。 總體面與台指期：美元拉回，美債利率上揚、國際油價普遍回跌、台指期夜盤大漲916點，收復週一過半跌幅，台積電ADR上漲2.79%，成功守住月線支撐！ 以下是分析師解析今天盤勢重點： 一、指數技術面與量能觀察 外資現貨大幅賣超，期貨空單小幅減少，籌碼面仍偏中性偏空，櫃買指數同步反彈，高融資個股仍須觀察，留意跌深股反彈力道是否具備延續性。 二、傳產與題材概念股 機器人題材：盟立
台股早盤最多跌逾500點 台積電跌25元
美國科技股再現拋售潮，周二費城半導體指數盤中重挫逾8%，台指期夜盤跟著下殺。台北股市今天（10日）開盤面臨承壓，早盤最多下跌逾500點，隨後跌勢收斂，至上午9時5分，台股加權指數下跌280.46點，至44423.98點。台積電最多跌25元。
台股回血巴逆逆又虧了！買「這1檔秒慘跌」全網傻眼
財經中心／周孟漢報導受美股科技股反彈帶動下，台股今（9）日開高走高，盤中大漲逾1000點，站回44000點關卡，一甩昨（8）日慘跌的陰霾。不料，被網友們稱為「反指標女神」的網紅巴逆逆，卻沒有搭上這班紅利順風車，反而再度展現「冥王星反向超能力」，在臉書發文，貼出「這 1 檔」的慘烈走勢，直喊「是什麼交往前辛勤努力，交往後軟爛沒救的渣男嗎！？」文章曝光後，引來大批網友傻眼，直喊「拜託別買台積電！」。