美光帶科技股續漲！美股4大指數開盤勁揚

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[NOWNEWS今日新聞] 美國股市9日全面走高，半導體板塊連續第二天走出上週五的暴跌陰霾，強勁反彈。美國總統川普再次放話美伊協議即將達成，國際油價大跌，安撫市場情緒。標普500指數開盤上漲 0.9%，那斯達克綜合指數上漲 1%，道瓊工業指數大漲390點或0.8%。

截至美東時間9時55分，道瓊工業指數上漲442.02點或0.87%，暫報51,228.03點；標普500指數上漲61.54點或0.83%，暫報7,467.27點；那斯達克指數上漲245.39點或0.95%，暫報26,175.05點；費城半導體指數上漲263.74點或2.04%，暫報13,170.43點。

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熱門個股部分，台積電ADR上漲1.82%、輝達上漲0.25%、美光上漲2.4%、英特爾上漲1.34%、甲骨文上漲2.7%、Meta上漲1.77%。

CNBC報導，上週五因投資人擔憂AI行情漲過頭而引發的半導體血洗潮，在本週迎來連續兩天的強烈修正。美光科技（Micron Technology）上週短短兩天內暴跌約20%，今開盤再度上漲近4%，延續昨日高達10%的報復性反彈。

地緣政治也出現轉機，美國總統川普今日樂觀宣稱，美國與伊朗可能在「兩到三天內」達成協議，屆時將「立即重新開放荷姆茲海峽」。此言一出，西德州原油（WTI）期貨應聲重挫約 3%，跌破每桶 90美元大關。

儘管伊朗外交部週一稱已暫停對以色列的軍事打擊，但警告若以軍繼續在黎巴嫩推進，德黑蘭將重啟攻勢。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）隨後也強硬表示，與伊朗及真主黨的衝突「尚未結束」。不過市場顯然更願意相信川普的停火大戲，原油溢價迅速回吐。

本周華爾街最矚目的焦點就是兩大科技巨獸，馬斯克旗下的SpaceX預計將於本週五（12日）正式掛牌，這將成為有史以來規模最大的IPO案，估值高達1.75兆美元，部分投資人認為這將為AI引領的牛市注入無限燃料，但也引發科技泡沫擔憂。有知情人士透露，OpenAI已於週一晚間悄悄向美國證券交易委員會（SEC）提交了秘密IPO（首次公開募股）申請，讓市場對AI狂潮的熱情再度沸騰。





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