美光扮救世主但費半台積電ADR續挫！ 陸行之:要看投資人對AI泡沫說買單否

美光宣布美光台中四廠落成啟用，該廠區整合先進探測與封裝測試功能，能滿足AI、資料中心等各類應用需求。業者提供



記憶體大廠美光上修展望，盤後大漲近6%，但甲骨文拖累再挫，費半跌近4％ ，台積電ADR續跌3.5％。知名半導體分析師陸行之表示，美光扮演臨時救世主，但美科技股和半導體公司短期能否逆轉，還是要投資人對AI泡泡破滅說是否買單。

美光17 日 盤後公布 2026 會計年度第一季財報，營收與獲利均優於華爾街預期，並對本季給出相當強勁的展望。激勵盤後股價大漲，盤後大漲近 6%。

陸行之指出，從甲骨文, 博通最近即使公布好數字,但市場反向反應以來，加上周一的震撼教育，昨天整個美國AI半導體及科技產業鏈繼續回檔下殺。

廣告 廣告

陸行之也指出，即使昨天CNBC報導說,亞馬遜可能要投100億美元加入OpenAI這個永動機超槓桿引擎，還好的是美光今天早扮演臨時救世主，守住了下跌趨勢來個盤後反彈，但未來幾天美國市場能否逆轉短期科技及半導體公司的下跌趨勢，還是要看投資人是否對AI泡泡破滅說買單？

更多太報報導

LINE Pay Money 年底破2百萬戶、股價卻探低！董座嘆:台灣資金愛半導體

台積電3奈米有夠缺！程正樺：2奈米產能提前提升、CoPoS如到位「它」恐被淘汰

AI泡沬該走了？ 前外資分析師陳慧明：明年會更好！半導體暴衝、台積電股利再向上