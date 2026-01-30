美光投資台灣逾1.2兆 賴清德：鞏固台美AI晶片全球領先地位 11

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

賴清德總統昨（29）日下午在總統府接見美光科技（Micron）總裁暨執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra），並感謝美光長期深耕台灣，將台灣納入全球擴產計畫的關鍵環節，展現對台灣產業實力與投資環境的高度信心。

賴清德指出，日前台美已完成關稅談判並簽署投資合作備忘錄，未來將進一步簽訂台美對等貿易協定（ART），深化雙方在投資與貿易上的夥伴關係，台灣也將是美國在AI世代最重要的戰略夥伴之一。

賴清德表示，美光深耕台灣超過30年，累計投資金額已逾新台幣1.2兆元，培育並僱用上萬名工程人才，是台灣最重要的外資企業之一。他說，梅羅特拉此次再度率團來訪，顯示美光對台灣半導體與記憶體產業布局的長期承諾，也彰顯台灣在全球供應鏈中的關鍵地位。

賴清德指出，隨著台美完成關稅談判並簽署投資合作備忘錄，未來雙方將透過對等貿易協定，進一步強化雙邊投資與產業合作。他說，美國企業將持續來台投資記憶體、IC設計與雲端服務，台灣廠商也將赴美布局邏輯晶片與供應鏈，展現台美在ICT產業長年建立的戰略夥伴關係，並在AI時代持續深化合作。

賴清德強調，美光在台投資不僅創造大量就業機會，也提升台灣半導體產業的國際競爭力，政府對美光的支持將持續不間斷，去年底美光已獲得經濟部A+計畫新一期補助，未來三年將帶動加碼投資，推動HBM（高頻寬記憶體）在台研發與產能擴充。

賴清德並提到，本月美光與力晶積成電路製造公司達成合作意向書，象徵美光在台布局已從單純投資升級為與本土企業策略合作，共同強化記憶體產業的整體競爭力。他指出，在AI世代，晶片與記憶體缺一不可，台灣將在美光協助下擴大HBM先進製造與技術能量，同時協助美光迎戰國際競爭對手，攜手鞏固台美在AI晶片與關鍵記憶體領域的全球領先地位。

賴清德最後表示，期盼美光未來在台投資再創新里程碑，台美雙方將並肩合作，強化AI基礎建設所需的關鍵記憶體技術，打造更具韌性與競爭力的供應鏈體系，創造共贏共榮的未來。

