美光投資240億美元 在新加坡建晶圓廠助AI擴產

（中央社記者吳昇鴻新加坡27日專電）美國記憶體廠美光今天在新加坡動土打造先進晶圓製造廠，預計未來10年投資約240億美元，協助美光AI及資料導向應用快速擴張所帶動的快閃記憶體（NAND）市場需求；預計2028年下半年可開始生產。

美國記憶體廠美光（Micron）今天在新加坡為一座先進晶圓製造廠舉行動土典禮。根據美光提供新聞資料，該計畫預計在未來10年投資約240億美元，建成後可提供約70萬平方英尺無塵室空間；晶圓產出預計於2028年下半年開始，協助美光因應人工智慧（AI）與資料導向應用快速擴張所帶動的NAND市場需求。

美光全球營運執行副總裁巴提亞（Manish Bhatia）在新聞稿中表示，美光在先進記憶體與儲存領域的領導地位，正促成AI驅動的轉型、並重塑全球經濟，這項投資凸顯美光對新加坡作為全球製造重要樞紐的長期承諾，有助於提升供應鏈韌性並培育創新生態系。

這座新晶圓製造廠預計將創造約1600個工作機會。美光先前宣布的高頻寬記憶體（HBM）先進封裝廠，近2年擴張計畫在新加坡創造數千個工作機會。

隨著HBM納入新加坡製造版圖，美光預期NAND與動態隨機存取記憶體（DRAM）生產之間將產生更多協同效益，並將彈性調整新廠產能擴充進度，以配合市場需求。

根據美光提供的新聞資料，新加坡副總理兼貿工部長顏金勇也出席動土典禮。他表示，在創新週期不斷縮短、AI與自動化技術快速發展背景下，企業採取更為審慎的布局策略、積極尋找「值得信賴的地點」，亦即具備高度開放性、制度可預期，且能長期支撐高複雜度營運的國家或地區，新加坡能讓全球領先企業安心在此布局。

新加坡經濟發展局局長黎佳明指出，美光最新擴張投資將強化新加坡的半導體生態系，並進一步鞏固新加坡在全球半導體供應鏈中的關鍵地位。這項投資搭上AI成長浪潮，先進設施也將運用高度自動化的機器人技術，帶動先進製造生態系發展，協助勞動力掌握新機會。（編輯：張芷瑄）1150127