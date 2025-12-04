美光拋震撼彈！ Crucial退出消費市場 記憶體、SSD 只賣到明年
美光 (Micron) 周三 (3 日) 宣布，將全面退出旗下「Crucial」消費型記憶體事業，未來不再於零售通路、電商平台販售該品牌的消費性產品。消息公布後，美光股價在盤中一度下跌逾2%。
美光表示，Crucial相關產品，將銷售到2026年2月。在此過渡期間，仍將與合作夥伴和客戶緊密合作，並繼續為Crucial產品提供保固服務和支援。美光科技將持續支援面向全球商業通路客戶的美光品牌企業級產品的銷售。
美光執行副總裁暨業務執行長Sumit Sadana指出，人工智慧驅動資料中心成長，帶動了記憶體和儲存需求的激增。為細分市場並提供中大型策略客戶更好的供應和支持，美光做出了艱難的決定。
美光計畫透過為團隊成員提供重新部署到公司現有空缺職位的機會，來減少這項商業決策對團隊成員的影響。
針對Micron（美光）宣布退出 他們經營已久的自有品牌Crucial 消費性業務。鈞弘資本執行長沈萬鈞表示，在AI需求全面把產能吸向高階DRAM、HBM、企業級SSD的大背景下，美光選擇放棄一般消費市場，專注在企業級與AI記憶體產品。消費端的缺貨與漲價，不是暫時現象，而是結構性結果。
