美光搶產能找上力積電 提出三種合作模式 與晟碟形成「雙龍搶珠」

記憶體大缺貨、價格飆漲，記憶體大廠晟碟（SanDisk）先前傳出要找力積電合作後，業界最新消息指出，美光（Micron）也正與力積電（6770）談合作，形成「雙龍搶珠」態勢，也讓力積電在這波記憶體熱潮下，身價同步水漲船高。

美光與晟碟一樣，希望能在力積電已完工、仍可新增至少四、五萬片產能空間的銅鑼新廠，導入其技術與機台生產記憶體，在最短時間開出新產能。消息人士透露，美光與力積電已有至少三種合作模式討論中，「一切就等力積電點頭」。

對於相關消息，美光至昨（21）日截稿前尚無回應；力積電則說，確實與多家大廠洽談合作當中，但無法透露細節。

不過，美光上周已於財報會議預告追加記憶體投資與建立新產能的急迫性，並將2026財年資本支出將由原規劃的180億美元，上調至200億美元，執行長梅羅塔直言，目前記憶體供貨「遠遠無法跟上客戶需求」，短期內難以緩解，在可預見的未來，整個產業供應仍將明顯低於需求。對於數家關鍵客戶，美光目前僅能滿足約五成至三分之二的供貨量，對新產能需求殷切。

業界分析，新建一座晶圓廠，從動工、蓋無塵室、設備進場到量產，動輒需一至兩年以上，「遠水難救近火」。相較之下，力積電銅鑼新廠已完成廠房建設，且廠區設計原本即以記憶體製程為核心，無論在空間配置、管線規格或潔淨室條件上，都高度符合量產需求，成為少數可快速轉換、立即放量的「即戰力產能」。

據了解，力積電銅鑼新廠最大月產能可達4萬至5萬片，目前僅建置約8,000多片設備，換算裝機率僅約兩成，擴產彈性充裕。這樣「已蓋好、卻未將設備產能建置到最大」的晶圓廠，在當前記憶體供給極度吃緊下，對急需新產能的國際大廠而言，吸引力非常大，讓力積電銅鑼新廠成為當紅炸子雞。

消息人士透露，美光與力積電討論的合作模式至少有三種。第一種是「純代工」模式，即美光將既有后里廠的1x奈米世代設備遷入力積電銅鑼新廠生產，晶圓全數回銷美光，力積電僅認列代工收入。

第二種是「技轉加設備遷入」模式，力積電重新回歸記憶體產品公司角色，量產晶圓回銷技術母廠，在產品與技術上與原廠更深度綁定。

第三種是「分銷制」，可視為「模式一+模式二」的延伸版本，最大差異在於雙方談妥條件後，力積電產出的記憶體晶圓當中，可保留一定比重自行銷售。在記憶體價格狂飆的環境下，能直接認列產品毛利，被視為對力積電最有利的方案。

