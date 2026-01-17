美光擬斥569億元收購力積電銅鑼P5廠 加速布局DRAM產能、雙方深化策略合作

力積電2024年5月曾舉辦銅鑼新廠啟用典禮，如今美光將以總價18億美元現金收購廠房。資料照，戴嘉芬攝



記憶體大廠美光科技（Micron Technology）今天宣布，已與力積電簽署獨家意向書（LOI），將以總價18億美元（約合台幣569億元）現金，收購力積電位於苗栗銅鑼的P5晶圓廠，並同步展開策略合作關係，強化DRAM後段製程與利基型產品布局。

美光此次收購標的為一座既有300mm（12吋）晶圓廠無塵室，面積約30萬平方英尺。美光表示，透過取得現成前段製程無塵室空間，可加速產能擴充進度，以因應全球記憶體需求持續成長、供給仍偏緊的市場環境。

根據意向書內容，雙方將建立長期合作關係，美光將與力積電合作於DRAM晶圓後段組裝製程（post-wafer assembly processing），同時協助力積電精進其既有利基型DRAM產品線，形成互補分工。

美光全球營運執行副總裁Manish Bhatia指出，此次策略性收購將與美光既有台灣營運布局形成綜效。銅鑼廠區地理位置緊鄰美光台中廠，有助於提升整體營運效率與產能彈性，使美光在需求長期高於供給的市場中，更有效服務客戶。

該交易預計於2026年第二季完成，仍須完成最終協議簽署及取得相關主管機關核准。交易完成後，美光將取得銅鑼P5廠所有權，並分階段導入設備、逐步提升DRAM產能；力積電則將於特定期間內配合進行營運轉移。

美光預期，該座晶圓廠將自2027年下半年起，為公司DRAM晶圓產能帶來顯著貢獻。此項收購亦與美光近年推動的全球擴產計畫相呼應，展現其持續加碼投資、滿足客戶長期需求的策略方向。

