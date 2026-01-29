美光擴大在台投資 總統：台美攜手擴大AI晶片全球領先優勢

記憶體大廠「美光科技」日前宣布將斥資18億美元，收購力積電銅鑼廠，賴清德總統今天(29日)接見「美光科技」總裁暨執行長梅羅特拉(Sanjay Mehrotra)時表示，美光這項投資證明美光在台布局，已提升到與本土企業合作，共同強化記憶體的產業競爭力。總統強調，台灣將協助美光迎頭趕上國際競爭對手，台美也將並肩合作強化AI基礎的關鍵記憶體技術。

賴清德總統29日在總統府接見「美光科技」總裁暨執行長梅羅特拉(Sanjay Mehrotra)，總統致詞時表示，美光科技深耕台灣30多年，累計在台投資金額已經超過新台幣1.2兆元，培育並雇用上萬名工程人才，他要感謝美光將台灣置於全球擴產計畫的關鍵環節，梅羅特拉再次率團來訪，也展現對台灣的重視與信心。

總統表示，台美完成關稅談判，並已簽定投資合作備忘錄，未來將簽署台美對等貿易協定，深化雙方投資貿易，象徵在未來的AI世代，台美是重要的戰略夥伴。

總統也指出，美光長年投資台灣，身為台灣最大的外資之一，不但增加台灣的工作機會，更增加半導體產業的重要性，美光在台投資是最好的台美合作證明，因此，政府對美光的支持會持續且不間斷。尤其去年底美光已經獲得經濟部A+計畫新一期的補助，未來3年將帶動美光對台灣加碼投資，加速HBM在台研發並擴大產能。

總統表示，美光加碼投資台灣是現在進行式，在台美關稅談判完成後，美光和台灣的力晶積成公司達成合作意向書，這項合作具有非常重大的意義，證明美光在台布局，已經提升到跟本土企業合作，共同強化記憶體產業的競爭力。

總統強調，在未來的AI世界裡，晶片和記憶體缺一不可，台灣與美光將攜手擴大AI晶片在全球的領先優勢。總統說：『(原音)台灣在美光的協助下，將會在台灣擴大HBM的先進製造能力及先進技術；台灣也將協助美光迎頭趕上國際競爭對手。台灣和美國，將攜手擴大在AI晶片的全球領先優勢，也創造彼此的繁榮發展。』

總統並說，他期待未來美光在台投資繼續創下新的里程碑，讓台美並肩合作，強化AI基礎建設所需的關鍵記憶體技術，共同打造更具韌性與競爭力的供應鏈。(編輯 : 廖奕婷)