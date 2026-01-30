美光擴大在台投資 賴清德讚：最好的台美合作證明





總統賴清德29日與美光科技（Micron Technology）總裁暨執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）會晤，賴清德表示，美光科技深耕台灣三十多年，培育並僱用了上萬名工程人才，更將台灣置於全球擴產計畫中的關鍵環節。本次梅羅特拉率團訪台，更展現對台灣的重視和信心。

賴清德說明，在未來的AI世界裡，晶片和記憶體缺一不可。台灣在美光的協助下，將會在台灣擴大HBM的先進製造能量及先進技術，台灣也將協助美光迎頭趕上國際競爭對手。台灣和美國，將攜手擴大在AI晶片的全球領先優勢，並創造彼此的繁榮發展。

賴清德提到，美光加碼投資台灣是現在進行式。這個月美光和台灣的力晶積成公司，已經達成合作意向書；這項合作具有非常重大的意義，證明美光在台布局已經提升到跟本土企業合作，共同強化記憶體產業的競爭力。

賴清德指出，美光在台灣的投資，就是最好的台美合作證明。日前，台美完成關稅談判，並簽訂投資合作備忘錄，未來將簽署台美對等貿易協定。在未來的AI世代中，台美將會是最重要的戰略夥伴。

最後，賴清德也說，期待未來美光在台投資繼續創下新的里程碑，和台灣並肩合作，強化AI基礎建設所需的關鍵記憶體技術，共同打造更具韌性與競爭力的供應鏈，創造共榮共贏的未來。

