美光擴大在台投資 賴清德：台美擴大AI全球領先優勢

台北市 / 綜合報導

美光宣布將斥資數百億元，加碼在台投資，今(29)日下午總統賴清德在總統府，接見美光科技總裁暨執行長梅羅特拉，賴清德表示，未來的人工智慧(AI)世界，晶片和記憶體缺一不可，台美將攜手，擴大在AI晶片的全球領先優勢，創造彼此的繁榮發展。

總統賴清德是會見，美光裁梅羅特拉，兩人見了面握手致意，針對美光大筆投資台灣，賴清德最新談話一起來聽。總統賴清德說：「美光科技深耕台灣30多年，累計在台投資金額已超過新台幣1.2兆元，培育並僱用上萬名工程人才；感謝美光將台灣置於全球擴產計畫的關鍵環節，以及梅羅特拉再次率團來訪，展現對台灣的重視與信心。」

賴清德也指出，日前台美完成關稅談判，並簽訂投資合作備忘錄，未來也將簽署台美對等貿易協定，台灣將會是美國的戰略夥伴，也稱美光在台投資，就是最好的台美合作證明。

