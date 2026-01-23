美光收購力積電銅鑼廠幕後！布局5年聯美制韓 邱求慧揭昔「三大難題」今成AI勝負關鍵

台灣半導體產業再度寫下具指標性的戰略新頁。上周末全球記憶體龍頭美光科技（Micron）與力積電共同宣布，美光以18億美元現金，收購力積電位於苗栗銅鑼科學園區的P5晶圓廠。這樁交易不僅是台灣近年規模最大的廠房轉讓案，更揭開了一段塵封5年、攸關台灣AI戰略地位的深層布局。經濟部產業發展署署長邱求慧在個人臉書上首度披露，今日美光加碼投資台灣的背後，其實源於5年前一場對高頻寬記憶體（HBM）的「戰略豪賭」。

5年前的「不歸路」：在質疑聲中逆風推進

回顧這段不為人知的決策過程，邱求慧感觸良多。2021年，府院責成經濟部促成美光在台設立研發中心，當時AI浪潮尚未席捲全球，HBM對多數人而言仍是陌生名詞。邱求慧直言，推動過程並非順遂，甚至一度面臨破局。

「當時面臨三大難題」，邱求慧在回憶這段歷程時指出，「第一，外界質疑當時美光的HBM技術不如三星與海力士，押寶美光是否正確？第二，國內業者反彈，認為台灣已有記憶體產業，為何政府要補助外商？第三，人才排擠的疑慮也讓這項投資一度面臨破局。」

在當時由行政院副院長沈榮津主導下，邱求慧與技術司團隊幾乎每周開會。他形容當時的心境是「逐一拆解、回應、解決這些近乎無解的難題」，最終成功落實美光在台設立HBM研發中心，並帶動後續高達4,000億元的投資計畫。

「聯美制韓」成形：HBM市佔從0到世界第二

這場5年前的布局，在AI時代爆發後展現了驚人的前瞻性。隨着NVIDIA H100等高效能運算晶片的崛起，HBM成為不可或缺的關鍵零組件。據產業數據估算，在一顆H100晶片中，GPU本身成本約700美元，但負責高速傳輸的HBM成本竟高達2,000美元。業內人士更透露，繼GPU／算力後，在HBM／高速記憶體將是AI世代的第二個珍稀資源。

邱求慧強調，正是因為當年的正確選擇，「讓台灣美光HBM市佔率從0到超越三星，躍居世界第二位，補上AI價值鏈中的重大缺口。」美光目前的策略性收購，正是為了快速取得前段製程無塵室。美光全球營運執行副總裁Manish Bhatia指出，收購30萬平方英尺的P5廠房，將與美光原有的台中廠區產生地理綜效，預計2027年下半年起將為全球DRAM供給帶來顯著貢獻。

力積電「轉骨」：從成熟製程邁向AI先進封裝

對力積電來說，這筆交易並非退出，而是關鍵的「財務重整與技術轉骨」。力積電董事長黃崇仁表示，出售銅鑼廠是美光與力積電合作雙贏的支點。力積電未來不僅將進入美光的DRAM先進封裝供應鏈，美光也將協助其新竹P3廠精進利基型DRAM製程。

​力積電董事長黃崇仁表示，出售銅鑼廠是美光與力積電合作雙贏的支點。（資料照，蔡親傑攝）

力積電透露，雙方已簽署意向書，除了後段封裝代工服務外，美光的技術支持將使力積電的「晶圓堆疊（WoW）」代工服務更具競爭力。力積電總經理朱憲國也說明，公司正有序將產品線遷回新竹廠區，並逐步淘汰低毛利產品，轉而專注於3D AI DRAM、矽中介層（Interposer）及電源管理IC等高附加價值產品 。

這樁18億美元的收購案，象徵著台灣在AI時代不再僅靠邏輯晶片代工。邱求慧總結道，美光已成為投資台灣最大的外商，未來4年還將持續加碼研發與投資。在台積電赴美布局之際，美光對台的技術深耕，不僅展現了「聯美制韓」的戰略意義，更凸顯台美科技夥伴關係的牢不可破。「一路走來，雖曾遭受批評，但我始終相信，我們為國家做了一件非常重要的事」，邱求慧深信，「台灣，一定可以更好。」

