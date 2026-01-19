美光收購力積電銅鑼廠 研調：2027年全球DRAM供給可望上修

美光收購力積電銅鑼廠，研調認為2027年全球DRAM供給有上修空間。圖為力積電大樓



上週六傍晚，記憶體大廠美光宣布以18億美元收購力積電銅鑼廠，雙方將建立長期的DRAM先進封裝代工關係。研調機構今日（1/19）指出，此合作案將有利美光增添先進製程DRAM產能，並提升力積電成熟製程DRAM供應，預估2027年全球DRAM產業供給將有上修空間。

根據TrendForce最新DRAM產業調查指出，2025下半年開始，ASIC和AI推論分別帶動HBM3e、DDR5需求，並推升整體DRAM利潤率，促使美光加速擴充產能。

美光這次收購力積電銅鑼廠包括土地及廠房、無塵室，預期美光將可在2026至2027年分批移入既有及新訂購的設備，以DRAM先進製程的前段設備為主，並於2027年投入量產。預估銅鑼一期在2027年下半年可貢獻的產能，將相當於美光2026年第四季全球產能的10%以上。

據TrendForce統計，2025年第三季美光在全球DRAM產業的營收市占率為25.7%，排名第三。2024年起AI帶動HBM、DDR5、LPDDR5X等先進製程DRAM產品需求，美光除了持續執行美國ID1、新加坡HBM後段產能建設外，還積極向外收購廠房，以縮短產能建置時程。

在銅鑼廠之前，美光在台灣已收購友達台南廠2座、友達晶材在台中的廠房，以及光燿的台中廠房，作為晶圓測試、金屬化、HBM TSV等各項用途。美光亦規劃將部分新加坡NAND Flash無塵室改用於DRAM 金屬化。

TrendForce認為，此次銅鑼廠收購案對力積電的意義是：其現有DRAM產能主要採用25nm、38nm製程，因此DDR4產線暫時止步於容量較小的產品。在與美光簽署合作意向書後，預計未來一年內將獲得美光授權1Y nm製程，後續並有機會再取得1Z nm製程授權，可支持其提升DDR4產品容量。此舉將有利力積電保持在消費端DRAM市場的製程競爭力，同時擴大位元產出，又不與美光的先進產品線互相競爭。

