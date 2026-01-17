美光收購力積電銅鑼廠！黃崇仁發出員工信提1承諾 切入HBM供應鏈

【記者呂承哲／台北報導】美光科技（Micron Technology）17日宣布，與晶圓代工廠力積電（6770）簽署獨家意向書（LOI），將以18億美元（約新台幣567億元）現金，收購力積電位於苗栗銅鑼的P5晶圓廠。同日員工也收到力積電董事長黃崇仁發出的內部信指出，此案不僅是公司營運策略的重要調整，更是力積電邁向AI時代的關鍵轉型，未來將在不主動裁員、不影響營運的前提下，重整產線資源，深化與美光在DRAM與先進封裝領域的長期合作。

根據美光說明，該收購案包含一座現有12吋晶圓廠無塵室，面積約30萬平方英尺，將進一步強化美光在台灣的DRAM產能布局，以因應全球對記憶體解決方案日益增長的需求。交易預計於2026年第二季完成，仍須待正式協議簽署及相關監管核准。交易完成後，美光將取得力積電銅鑼P5晶圓廠所有權，並分階段導入設備、逐步提升DRAM產能，相關產能預計自2027年下半年起對供給帶來顯著貢獻。

黃崇仁則是透過內部信指出，經董事會於115年1月16日核准，力積電將與美光科技簽署意向書，計畫在正式合約簽訂後18個月內，分階段將銅鑼P5廠房轉讓予台灣美光，以協助美光加速並擴大其在台灣的DRAM布局。P5廠既有設備與人員，將在不裁員、不中斷營運的前提下，陸續遷回新竹廠區。

黃崇仁表示，美光除以預付貨款方式預約力積電的HBM後段晶圓製造（PWF）產能，正式將力積電納入其HBM供應鏈，雙方也將建立長期代工夥伴關係。此外，美光亦將協助力積電精進利基型DRAM代工事業，並切入下一代DRAM製程技術。透過與世界級記憶體大廠合作，力積電將可同步優化財務結構、技術藍圖與營運體質，朝穩定獲利與永續發展目標邁進。

針對員工最關心的工作安定問題，黃崇仁在信中強調，公司堅持不主動裁員，並視每一位同仁為最珍貴的資產，本次調整並非縮減人力，而是重新配置資源、聚焦更具競爭力的戰略目標。對於銅鑼廠同仁，力積電將推動「有序遷回」安置計畫，引導同仁投入更高價值的生產與技術開發工作。

黃崇仁進一步指出，力積電將藉由此次資源重整，逐步汰換新竹廠區老舊設備與低毛利產品線，轉型為以AI應用為核心的專業晶圓代工廠，並聚焦3D AI DRAM、WoW、PWF、矽中介層、矽電容、PMIC、GaN/MOSFET、IGZO等應用於AI伺服器與邊緣運算的高附加價值產品。他強調，這將是力積電第四次轉型，期盼在同仁支持下，共同開創屬於力積電的AI新紀元。

