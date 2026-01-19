美光收購力積電銅鑼P5廠 經濟部：台美半導體供應鏈分工合作

【記者許麗珍／台北報導】台美半導體供應鏈合作持續深化，美國記憶體大廠美光1月17日宣布投資台灣569 億元，收購力積電銅鑼P5晶圓廠，擴大在台DRAM產能布局。經濟部表示，這正是台美半導體供應鏈分工合作、彼此強化的最佳寫照。

經濟部表示，這項投資強化台灣在全球記憶體供應鏈的關鍵角色，力積電將在通過美光認證後，被納入美光 DRAM 先進封裝供應，同時也將與美光合作在新竹 P3 廠精進力積電現有的利基型 DRAM 製程，預計可帶動在地設備、材料、工程與人才需求持續成長。

經濟部指出，台積電投資美國，美光持續深耕台灣，正是台美半導體供應鏈分工合作、彼此強化的最佳寫照。半導體產業的布局不是單向移動，而是雙向加碼，更是對台灣半導體實力與供應鏈完整度的肯定。

當AI 與高效能運算推動記憶體需求持續爆發，經濟部指出，各國際大廠選擇把重要產能與投資放在台灣，台灣已經成為全球高階製造與關鍵產能的核心力量。

