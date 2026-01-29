美光科技參訪桃園天際線 5新創團隊展現AI實力促進合作契機

為促進桃園青年創業團隊與國際創新生態圈的實質鏈結，桃園市青年事務局積極推動國際交流與合作。今(29)日於桃園天際線基地接待美國愛達荷州微電子學研訪問團，來訪成員涵蓋州政府代表、全球半導體大廠美光科技、產業公協會及頂尖學研單位。透過實地交流，深化雙方在人才培育、新創合作與產業鏈結等面向的互動。

此次愛達荷州微電子生態圈夥伴來訪，有助於海外夥伴快速理解桃園的產業優勢與創業環境期盼。圖：青年局提供

此次訪問團由愛達荷州商務廳教育與高科技專案管理總監Tracy Day帶領，成員包括愛達荷州立大學、西愛達荷州學院、愛達荷大學等五所高等教育機構之院長與管理團隊，以及總部設於愛達荷州的國際科技大廠美光科技、愛達荷州製造業聯盟與愛達荷州科技委員會等產官學代表。訪團此行專注於「跨國人才培育」與「新創技術落地」兩大主軸進行深度交流，期盼透過桃園完整的供應鏈優勢，對接美國高科技市場。

青年局長侯佳齡表示，桃園天際線加速器為青年與國際夥伴交流的重要平台，此次愛達荷州微電子生態圈夥伴來訪，有助於海外夥伴快速理解桃園的產業優勢與創業環境期盼。桃園青年創業與科技人才能量充沛，並且位居台灣高科技產業廊帶的關鍵核心位置，藉由此次活動，期許引入更多國際新創生態系夥伴來桃園深度合作，促成長期且具體的交流機制，為後續建立持續性的青年與科技人才交流奠定良好基礎。

活動中亦安排桃園在地新創團隊進行技術分享，精選5家專注於AI、智慧農業及智慧製造領域的新創團隊進行Pitch簡報，包括天際線加速器洺鈞畜產及全瑩生技股份有限公司、安東基地的采鑛數據科技股份有限公司、互宇向量股份有限公司、中原大學育成中心的矽眾科技股份有限公司、國立中央大學育成中心的伊斯酷軟體科技股份有限公司以及昱叡電子股份有限公司。面對來自美光科技及當地多所工程學院的專家，新創團隊展示其技術應用場景與實際解決方案，並分享AI優化的創新模式，現場交流熱絡，展現桃園新創團隊的技術實力與市場潛力。

愛達荷州立大學理工學院院長Jim Widmann對桃園市內高等教育能量及科技人才表達高度肯定，並期待未來在智慧工業機器人等領域推動專案合作與人才交流；美光科技人才策略專案總監Kevin Phithak則表示，美光長期與全球學研單位深化合作，未來亦期待與桃園相關單位及新創基地建立更緊密的連結。此次交流活動亦邀請桃園在地學研夥伴共同參與，包括中原大學副校長吳宗遠及國立中央大學產學營運中心副主任陳靖昀，共同促進產學研交流與合作契機。

青年局表示，透過此次國際交流，向美國產官學界展現桃園青年創業活力，青年局將持續推動實質的跨國產學與產業合作，為未來跨國人才培育、新創技術合作及國際市場拓展奠定堅實基礎。更多資訊請上桃園市青年事務局官網查詢或關注桃園青創事臉書專頁。

