美光積極擴產 瑞穗喊進「優於大盤」 目標價480美元





AI需求攀升帶動記憶體缺貨潮，記憶體大廠美光科技（MU）積極擴產，日前也與力積電以18億美金的金額收購銅鑼P5晶圓廠，以支援DRAM的組裝製成。瑞穗證券與威廉博萊都給予美光「優於大盤」的評等，瑞穗將目標價由390美元調升至480美元。

★延伸閱讀★點名美光總裁也來台！ 黃仁勳談記憶體：對AI未來至關重要

根據分析網站《TipRank》的報導，瑞穗證券指出，他們預期2026年記憶體企業的營收及利潤將有顯著的提升，2026年NAND的價格可能較去年上漲約330%，2027年再增加50%，產量大致維持平衡、使瑞穗將美光的目標價從390美元調升至480美元，維持「優於大盤」的評等。

威廉博萊也在最新的研究報告中表示，由於記憶體需求遠遠超過供應，美光作為主要記憶體供應商，有良好的機會獲利，因此給予「優於大盤」的評等，並且預測美光未來幾年的EPS成長率將超過275%。

（封面圖／翻攝自美光科技官網）

