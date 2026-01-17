美光紐約3兆元晶片廠正式動工！預計2030開始投產，華府高喊重奪美國半導體優勢
隨著美國政府大力推動半導體「本地製造」政策之下，記憶體大廠美光科技（Micron Technology）16日，頂著低溫和白雪天氣，在紐約州雪城（Syracuse）北方的克萊鎮（Clay），正式為其超大型晶圓廠計畫舉行動土典禮，這也是紐約州史上最大規模的私人投資案，吸引包含州長、國會領袖和商務部長等眾多政府高層親自出席。
根據紐約當地媒體報導，美光這個晶圓園區基地，總占地面積大約是1400英畝（約等於5.66平方公里），計畫2041年前分四階段、興建4座晶圓廠，總投資金額上看1000億美元（約新台幣3.16兆元），未來一旦完成投產，將用於生產涵蓋汽車電子、智慧型手機、家電設備、資料中心、人工智慧（AI）等領域使用的先進記憶體晶片。
其中，最先完工的兩座晶圓廠，預計投資金額約510億美元（約新台幣1.61兆元），最快能在2030和2033年陸續開始量產。
史無前例補貼 稅金撐起美國製造
該計畫之所以能夠落地並啟動，與美國政府巨額補貼密不可分。報導中提到，整個基地的規劃包含兩大補貼，一是來自聯邦、州與地方三級政府的補助金，合計大約250億美元（約新台幣7905億元），其中聯邦當局透過《晶片與科學法》（CHIPS Act），給予美光超過60億美元（約新台幣1897億元）直接補助。其次則是美國商務部，未來十多年將負責約200億美元的補助發放與監督。
這使美光成為CHIPS法最大受惠者之一，也凸顯美國以國家安全為由，重塑半導體供應鏈的政策決心。
現階段美光絕大多數晶片產能，仍集中於亞洲各國。此次紐約新基地工程，搭配愛達荷州博伊西（Boise）同步擴建的兩座晶圓廠，被視為美光供應鏈去風險化與地緣政治布局的核心工程。值得注意的是，美光日前已宣布，第二座博伊西晶圓廠將優先於紐約廠投產。
AI需求推升營運高峰 股價一年暴漲三倍
此次動土時點，正值美光營運高峰。受惠於AI伺服器對高頻寬記憶體（HBM）與高階DRAM需求爆發，讓這家大廠近期營收與獲利創歷史新高。公司先前主動縮減消費性產品比重，將產能轉向高獲利的AI市場，進而使得其股價在過去一年時間，上漲約3倍。
在此背景下，紐約新晶圓廠被外界視為、能支撐未來十年以上成長的關鍵產能。
在身後滿滿白雪之前，美光執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、參議院多數黨領袖舒默（Charles Schumer）以及紐約州州長霍楚（Kathy Hochul）一同揮起銀鍬，替新工廠進行動工儀式。
此外，紐約基地還能替紐約州帶來龐大就業機會，根據美光估計，假使計畫全數落實，能增加至少9000個直接就業機會，讓美光躍居紐約州中部最大雇主，外加周圍衍生產業鏈，還能帶動最多4萬個間接就業機會，而廠房建設過程，最高峰需要動員超過4000名建築工人進駐，所有的變化、都能改變紐約州過去長時間產業外流困境。
民主黨資深參議員舒默還在致詞時提到，期待見證新基地落成那天，「這是紐約州乃至全美國製造業的轉折點，我們（美國）將在半導體領域，重新領先全球數個世代。」
環評與施工挑戰
不過，該工程並非毫無阻力，由於晶圓廠基地所在位置，周圍涉及200英畝濕地和受保護瀕危蝙蝠棲息地，導致選擇開發此處的美光，好不容易在耗時2年、完成超過2萬頁環境影響評估後，才取得動工許可，而且接下來的工程，還必須配合嚴格施工時程限制，例如3月底至11月期間禁止砍伐樹木。
今年內，工程團隊還需運入大量填土，每日出動超過500輛卡車進出，這在僅有雙線道公路的城鎮，對交通與當地社區居民都是不小考驗。
外媒認為，無論從規模、補貼與政治動員力道來看，美光紐約晶圓廠計畫，背後不只是一樁單純企業投資案，而是美國在AI時代、試圖爭奪半導體主導權的長期押注。然而，川普政府這個看似單純美好的想法，還得面對包含工程延宕、成本控制、人才供給與全球需求等多重考驗，這項「世代工程」能否如期兌現預期成效，也只能留給時間去慢慢證明。
