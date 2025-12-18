美光財報優於預期「盤後漲8％」 執行長嗨喊：好日子在後頭





美光（Micron）17日公布財報，受益於AI需求爆發，本季營收及獲利遠超過市場預期，預估記憶體晶片將在2026年持續缺貨，並維持更久，受此消息激勵，美光股價盤後上漲逾8％。

因記憶體缺貨潮，日前大摩分析師也將美光的目標價調升至325美元，根據美光2026年Q1財報顯示，淨利達52.4億美元，每股盈餘4.6美元，整體營收來到136.4億美元，年增57％，優於市場預估的129.5億美元；淨利潤報54.8億美元，調整後每股盈餘（EPS）為4.78美元，優於市場預估的3.95美元。

當前高頻寬記憶體（HBM）是發展AI技術不可或缺的關鍵原件，而美光正是的主要供應商之一，美光執行長桑傑梅洛特拉（Sanjay Mehrotra）在財報會議上表示，AI資料中心產能持續擴張，帶動高效能、高容量記憶體與儲存產品的需求量成長，美光雲端記憶體業務銷售額達52.8億美元，年增率超過一倍，反映市場需求強勁。

展望2026年Q2，美光執行長說明，公司預估第二季的營收、毛利率、每股盈餘和自由現金流都將創新高，預估營收將達187億美元，EPS則預測為8.42美元。「我們預期公司的業務表現將在整個2026財年持續走強。」

此外，美光執行長也提到，記憶體晶片的供應將保持「顯著的短缺狀態」，預估記憶體晶片將在2026年持續缺貨，且維持更久，他說「好日子還在後頭」。受此消息激勵，美光盤後股價上漲逾8%。

