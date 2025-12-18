美光財報報喜 記憶體族群股價走揚

（中央社記者張建中新竹18日電）美國記憶體廠美光（Micron）2026會計年第1季業績表現與第2季營運展望皆優於預期，盤後股價勁揚逾8%，連帶帶動華邦電等記憶體族群股價同步走高。

美光第1季包括動態隨機存取記憶體（DRAM）和儲存型快閃記憶體（NAND Flash）營收同創歷史新高，整體第1季達136億美元，季增加21%，毛利率56.8%，每股純益4.78美元。

其中，DRAM位元出貨量微幅增加，產品平均售價季漲近20%，營收季增20%。NAND Flash位元出貨量季增4%至9%，產品平均售價季增14%至16%，營收季增加22%。

廣告 廣告

美光預期，第2季營收可望達183億至191億美元，受惠價格持續上揚、成本降低，以及有利的產品組合，毛利率將進一步攀高到67%至69%，每股純益8.22至8.62美元。

美光在業績表現與營運展望皆優於預期激勵下，盤後股價大漲逾8%，華邦電等記憶體族群今天同步走高，華邦電盤中達77.8元，上漲逾5%，南亞科盤中達171元，上漲近4%，威剛一度達202元，上漲2.8%，創見達187.5元，上漲近4%。（編輯：林家嫻）1141218