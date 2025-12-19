美光財報開紅盤戳破AI泡沫說法 分析師：記憶體價格延續至明年上半年

AI相關記憶體需求持續發酵，美光業績亮眼。（圖／鏡週刊提供）

根據美光（Micron）公布的財報，該公司於 2025 會計年度第一季（9–11 月）營收達 136 億美元，較去年同期相比成長 57%，較前一季成長 21%。由於 12 月期間的記憶體價格變動尚未完全反映於本季財報中，預期 2025 年曆年第四季（10–12 月）營收仍可能進一步增加。三星與SK海力士的營收亦預期將呈現相似趨勢。

展望明年，即使進入通常需求較為平緩的第一季（1–3 月），在供需差距仍然存在的情況下，記憶體價格仍可能再上漲 20% 以上。根據 Counterpoint Research 最新的 Memory Tracker，2025 年第四季記憶體價格預估將較第三季上漲約 50%，主要來自伺服器記憶體需求的增加。

隨著價格變動，記憶體廠商同步調整出貨規模。2025 年全球記憶體市場營收預計將首度突破 2,000 億美元，2026 年則可能超過 4,000 億美元。

本波價格上升起因於今年上半年 DDR4 與 LPDDR4 等舊世代記憶體逐步停產所造成的供應變化，並已擴及各類通用型 DRAM。對於終端裝置製造商而言，在供應有限與價格上升的情況下，庫存管理仍具挑戰。

Counterpoint Research 資深分析師 Jeongku Choi 指出：「記憶體價格於第四季明顯上升，相關趨勢預期將延續至明年上半年。在伺服器需求維持高檔、記憶體製造商持續投入該領域的情況下，消費性產品用記憶體的供應狀況短期內可能仍然偏緊。隨著製程逐步穩定，以及買方對價格的反應逐漸顯現，價格漲幅預期將自 2026 年下半年起趨於收斂。」



