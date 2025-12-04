美光退出消費市場！Crucial 記憶體 SSD 停售倒數
全球記憶體大廠美光正式宣布將退出消費級市場了！這代表著旗下廣為人知的 Crucial 記憶體模組與 SSD 產品線將陸續停售，這項消息對 DIY 玩家與一般消費者來說無疑是一項重大變動，也代表市場格局將迎來下一波洗牌，究竟退出原因為何以及將帶來哪些影響，趕快跟著 Spac1 一起來了解今天的新聞大事！
退出原因一次看
美光執行副總裁暨業務長 Sumit Sadana 表示，隨著 AI 人工智慧的快速崛起，為了投入更多資源應對這股強勁成長，美光選擇退出競爭激烈、利潤相對較低的消費級市場，並將專注於針對資料中心客戶提供客製化記憶體解決方案、滿足 AI 大模型與雲端運算的高速讀寫需求，提供更完整的供應與技術支援給大型企業客戶，簡單來說就是雖然現在需要大量記憶體但因為一般民眾的錢賺起來太少了，所以直接從 AI 企業賺可以獲利更高，還可以解決根本問題（笑
供應截止日曝光
雖然宣布退出市場不過不是立即生效的，美光強調 Crucial 相關產品將供貨至 2026 年 2 月，包括 Crucial DDR4 / DDR5 記憶體模組、Crucial P 系列、X 系列 SSD 以及既有配件與儲存產品，全球消費者依舊能在一段時間內購買到 Crucial 產品，不會立即從市面上消失不用驚慌
後續保固問題
除了供貨不會立即終止，美光同時向消費者與通路夥伴保證，Crucial 產品保固照常有效、技術支援服務維持不變，不會縮水！此外，與通路夥伴仍保持緊密合作，這意味著現有消費者不需要擔心售後問題～而這次受影響的員工也將優先重新部署到公司內部職缺，以減少人力衝擊！
小結
美光退出消費市場象徵著 AI 時代正在重新定義記憶體產業版圖，Crucial 作為陪伴玩家與消費者近 30 年的品牌，雖然即將走入歷史，但其影響力仍深深烙印在 PC DIY 與儲存市場！未來美光將更加專注於 AI、資料中心與企業級客戶，而一般消費者則需為記憶體與 SSD 市場可能的價格與產品變化提前做好準備了嗚嗚嗚（荷包哭爛..話說有用過 MX500 的獺友們這邊舉個手～～
